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Yaşam

Çakarlı araçların geçiş üstünlükleri iptal edildi; usulsüz kullanana ceza var

Polis araçları hariç, bütün çakarlı araçların geçiş üstünlükleri iptal edildi

19 Ekim 2017 00:38

Konvoy haricinde çakar yakmak da yasaklandı. İçişleri Bakanlığı, polis araçları hariç bütün çakarlı araçların geçiş üstünlüklerini iptal etti. Düzenlemeye göre hiçbir çakarlı araç görev kağıdı olmadan bu üstünlüğü kullanamayacak.

İzinsiz kullanan ceza ödeyecek

Düzenlemeye göre konvoy haricinde hariç çakar yakmak da yasaklanıyor. Hiçbir çakarlı araç görev kağıdı olmadan bu üstünlüğü kullanamayacak. İçişleri Bakanlığı gönderdiği genelgelerle, bu tür araçlarla ilgili cezai işlem uygulanması talimatını yinelese de çakarlı araç sayısında artış yaşanıyordu. Belli şartlarda kullanılabilen çakar adı verilen sistem için emniyet müdürlüklerinden özel izin alınması gerekiyordu.

Çakar lambayı usülsüz taktırdığı ve kullandığı tespit edilen sivil araçların sahiplerine, 192 TL para cezası kesilip araçlarının da belli bir süre trafikten men edilmesi gerekiyordu. 'Çakar' adı verilen sistemde otomobillerin ön kısmına yerleştirilen mavi-kırmızı ışık yer alıyor.

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