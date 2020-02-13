Bilgi'yi alan holding 'çakar çakmaz çakan çakmak'ı da satın aldı

Doksanlı yılların bilinen markalarından olan, reklamlardan aşina olunan ‘Tokai çakar çakmaz çakan çakmak’ sloganı ile hafızalarda yer edinen Tokai Çakmak satıldı.

Rekabet Kurulu, Tokai çakmaklarının Can Holding'e satış izninin verildiğini duyurdu.

Borçları azaltmak için satıldı

Ülker'i de bünyesinde bulunduran Yıldız Holding çatısı altındaki şirketlerden Gözde Girişim'in şirketlerinden Sebat Çakmak'ın hisselerinin hepsini Can Holding'e satmasının gerekçesi borçlar olarak açıklandı.

Sebat Çakmak'ı satın alan Can Holding aynı zamanda Bilgi Üniversitesi'nin alımı ile gündeme gelmişti.

Gözde Girişim'den KAP’a yapılan açıklamaya göre satış bedeli 35 milyon lira...

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