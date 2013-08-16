Çakal Carlos’un avukatı Jacques Verges hayatını kaybetti

Dünyanın Çakal Carlos olarak tanıdığı Venezuellalı eylemci Carlos İlyiç Ramirez Sançez ve Nazi savaş suçlusu Klaus Barbie gibi isimlerin savunmasını üstlenmesi nedeniyle “Şeytanın Avukatı” lakabıyla tanınan Fransız avukat Jacques Verges 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Verges’in birkaç haftadır akciğer yetmezliğiyle mücadele ettiği ve dün gece kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Vergel, müvekkillerinin uluslararası kamuoyunda ünlü ve tartışmalı isimler olmasıyla dikkat çekiyordu.

Jacques Verges'in, Kamboçya’daki Kızıl Kmerler’in lideri Pol Pot’un arkadaşı olduğu söyleniyordu.

Cezayirlileri de savunmuştu

Kendisinin sömürgecilik karşıtı ve komünist olduğunu belirten Verges, 1950’li yıllarda Fransa’ya karşı terör eylemleri gerçekleştirmekle suçlanan Cezayirlileri de savunmuştu.

Fransız bir diplomat baba ve Vietnamlı bir annenin oğlu olarak Tayland’da doğan Verges, Hint okyanusundaki Re adasında büyümüştü.

Verges ilerleyen yıllarda sömürgecilik karşıtı görüşlerini hayatının bu adadaki döneminin neden olduğunu söylemişti.

2. Dünya Savaşı sırasında General Charles de Gaulle’ün Özgür Fransa direnişine katılarak savaşan Verges daha sonra da Fransız Komünist Partisi’ne katılmıştı.

Voltaire’in öldüğü odada öldü

Verges’in ölümüyle ilgili ilginç bir detay da dikkat çekti. Verges, Quai Voltaire Oteli’nde, Fransız yazar ve filozof Voltaire’in 30 Mayıs 1778’de hayatını kaybettiği odada yaşamını yitirdi.