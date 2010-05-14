Çakal Carlos kendisini anlatan filme 'güldü'

T24 - Paris'teki bir cezaevinde müebbet hapis cezasını çeken ''Çakal Carlos'' lakaplı uluslararası terörist Ilich Ramirez Sanchez, 63. Cannes Film Festivali'nde gösterilen kendisiyle ilgili filmi gülünç buldu.





Fransız Haber Ajansına telefonla görüşlerini açıklayan Çakal Carlos, filmin ''tarihi bilerek saptırdığını'' ileri sürdü ve ''gerçekle alakası olmayan gülünç ve yalan sahnelere yer verildiğini'' söyledi.





Filmi görmediğini, ancak televizyondaki tanıtımını ve medyadaki yansımalarını takip ettiğini kaydeden Çakal Carlos, 1975 yılında Viyana'da OPEC üyelerini rehin alınmasını, filmde anlatıldığı gibi idam edilen Irak'ın eski lideri Saddam Hüseyin'in değil, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin talep ettiğini iddia etti.





Paris mahkemesi Çakal Carlos'u, iki Fransız gizli servis elemanı ve bir ihbarcıyı öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı.

