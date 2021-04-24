Caitlyn Jenner, California valiliğine adaylığını koydu

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Eski Olimpiyat sporcusu ve televizyon yıldızı Caitlyn Jenner, ABD'nin California valisi olmak için adaylığını koyacağını açıkladı.

Cuma sabahı bir Twitter paylaşımında bulunan Jenner, "Ben varım! California mücadele etmeye değer" dedi.

Uzun süredir Cumhuriyetçi Parti'nin bir üyesi olan Jenner, gerekli belgeleri Los Angeles Bölgesi'nde doldurdu ve kararını kendi web sitesinden duyurdu.

Jenner'ın bir süredir aralarında Donald Trump'ın kaybettiği 2020 seçim kampanyasını yöneten Brad Parscale'in de bulunduğu stratejistlerle çalıştığı belirtiliyordu.