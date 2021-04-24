Caitlyn Jenner, California valiliğine adaylığını koydu

T24 Dış Haberler
Eski Olimpiyat sporcusu ve televizyon yıldızı Caitlyn Jenner, ABD'nin California valisi olmak için adaylığını koyacağını açıkladı.
Cuma sabahı bir Twitter paylaşımında bulunan Jenner, "Ben varım! California mücadele etmeye değer" dedi.
Uzun süredir Cumhuriyetçi Parti'nin bir üyesi olan Jenner, gerekli belgeleri Los Angeles Bölgesi'nde doldurdu ve kararını kendi web sitesinden duyurdu.
Jenner'ın bir süredir aralarında Donald Trump'ın kaybettiği 2020 seçim kampanyasını yöneten Brad Parscale'in de bulunduğu stratejistlerle çalıştığı belirtiliyordu.
California eyaletinde bazı Cumhuriyetçiler imza toplayarak erken seçim ilan edilmesini zorunlu kılmaya çalışıyor. Jenner gibi ünlü bir Cumhuriyetçi ve eski Trump destekçisinin yarışa girmesi ülkenin en yüksek nüfuslu eyaleti ve Demokratların kalesi olarak bilinen California'daki yarışa ülke genelinde dikkat çekebilir.
Mevcut Vali Gavin Newsom'un vergi ve göçmen politikaları Cumhuriyetçilerin tepkisini çekmiş, aynı isimler Demokrat liderin Koronavirüs pandemisi sürecini de iyi yönetmediğini savunmuştu.