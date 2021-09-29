Cahit Berkay ve Arif Sağ'ın MESAM üyelikleri düştü

Arif Sağ ve Cahit Berkay'ın Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM ) üyeliklerinin düştüğü ileri sürüldü.



Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM ) 2018 yılında yapılan genel kuruluna hile karıştırıldığı iddiasıyla, Recep Ergül öncülüğünde Coşkun Sabah, Suat Suna, Vedat Çetinkay, Turhan Taşan, Celal Yarıcı gibi isimlerin açtığı genel kurulun iptali davasında karar çıktı.



Mahkeme, MESAM üyelerini haklı bularak MESAM 9. Genel Kurulu ve 15. Olağan Genel Kurulu'nda alınmış olan dayanak kararların kesin hükümsüzlüğünü gözeterek iptaline karar verdi.



Sol Haber'de konuyla ilgili yayınlanan haberde, Arif Sağ ve Cahit Berkay'ın MESAM üyeliklerinin düştüğü aktarıldı.