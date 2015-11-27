Cahit Berkay: Dün neysem bugün de oyum

Ayna grubunun kurucusu ve solisti Erhan Güleryüz’ün senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde açıklamalarıyla tartışmalar yaratan Tuğçe Kazaz’ın bulunduğu ‘İçimde Akan Nehir’ filminde rol aldığı için bazı eleştirilere hedef olan duayen müzisyen Cahit Berkay, “Ben dün neysem bugün de oyum” dedi.

Birgün Gazetesi’nden Canan Aydın’ın haberine göre, sinemada ilk filmini çeken yönetmenlere müzikleriyle ya da küçük rollerle katkı sunan Berkay, bu filmde de destek amacıyla rol aldığını söyledi.

"Çok küçük bir roldü"

‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ başta olmak üzere birçok kült film müziğinde imzası olan ı Berkay filme dahil olma sürecini ise şöyle anlattı:

"Erhan’ı Ayna grubu zamanından tanırım. Merhabamız vardır, sever, sayar beni. Bir gün görüştük ve bana film çekeceğini, filmde de danışman gibi bir müzisyen karakter olduğunu anlattı. Bu rolü üstlenerek 'Bana kıyak yapar mısın?’ dedi. Ben de kabul ettim.”

Filmde çok küçük bir rolü olduğunu anlatan Berkay, “Ne kadarının kullanıldığını bile bilmiyorum. Kendisinin müzik stüdyosunda iki-üç plan çektik. Hepsi bu” dedi.

Son dönemde yaptığı AKP yanlısı açıklamalarla medyada sıkça adından söz ettiren Tuğçe Kazaz’ın filmde rol aldığını da bilmediğini belirten Berkay şöyle devam etti:

"Kim oynuyor, başka kimler var diye sormadım. Yanılmıyorsam Gezi’den önce çekimlerine katıldığım bir filmdi. O zamanlar bu kadar ayrışmalar da yoktu. Sanatçıların düşüncelerine göre tavır almaları, bu kutuplaşma dediğimiz şey o zaman bugünkü kadar keskin değildi."

“Beni sevenlere saygım var”

Eleştirilere üzüldüğünü anlatan Berkay, “İnsanlar hakkımda başka türlü düşünürlerse bu beni yıkar. Görüşümde ve algımda bir değişiklik yok. İnsanlara, topluma beni sevenlere saygım var” dedi.

