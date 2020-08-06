Cahit Berkay'dan Muharrem İnce'ye tepki: Lütfen ince kal, verdiğim oyu haram ettirme

Müzisyen Cahit Berkay, CHP’den ayrılarak parti kuracağı öne sürülen Muharrem İnce’ye tepki gösterdi.

İnce, parti kuracağı yönündeki söylentiler üzerine ilk kez konuşmuş ve sosyal medya hesabından, “Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim” açıklamasında bulunmuştu.

Sanatçı Cahit Berkay, İnce’nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamasına “Zamanla muhteşem” diye yanıt verdi. Berkay devamında, “Umutlara balta olursun… Sayın İnce… Lütfen ince kal… Verdiğim oyu haram ettirme” dedi.