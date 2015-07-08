Cahit Berkay: Cumhurbaşkanlığı'nın sitesinde telif hakkı ödemeden izinsizce benim bestemi çalıyorlar!

Müziğin yaşayan efsanelerinden Cahit Berkay, Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde kendisine ait 'Kırık Bir Aşk Hikâyesi' bestesinin telif hakkı ödenmeden izinsizce çalınmasına tepki gösterdi. “Bu müziğin kullanıldığından benim haberim yok” diyen Berkay, "Cumhurbaşkanlığı telif hakkına en çok saygı duyması gereken, en büyük makam... Şaşırdım kaldım” dedi.

Cumhuriyet'ten Çiğdem Toker'e konuşan Berkay, “Bana başvurmadılar. Editörümü arayayım. Ama editörüm aranmış olsa, bana bildirirdi” diyerek şöyle sürdürdü sözlerini:

“Eğer bir müzik kullanacaklarsa, anonim olmadığı müddetçe eser sahibine,mirasçılara başvurulması gerekiyor. Hadi beni atladılar. Emre Müzik firmasına 1, 2, 3 diye film müzikleri albümü yaptım. En azından usulen firmadan izin almaları gerekiyordu. 70 yıllık koruma süresi var.”

Berkay, konuyu takip edeceğini söylerek “Ben yine de bilerek yapmadıklarını, videoyu hazırlayan kişinin atladığını düşünüyorum” diye ekledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

Söz konusu gelişme üzerine Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada "CumhurbaşkanlığıKülliyesi'nin Güney ve Kuzey İdari Binaları'nda geçtiğimiz Cuma günü basına düzenlenen tanıtım turuna ilişkin videoyu hazırlayan firmanın, fon müziğiyle ilgili yaptığı hata, bugün fark edilir edilmez düzeltilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Konuyla ilgili yapıcı bir tutum sergileyen, hadisede bir kasıt olmadığını belirten değerli sanatçı Cahit Berkay'la yapılan istişare doğrultusunda hata telafi edilmiş olup, ilgili video yeni bir müzikle resmi web sayfamıza konulmuş bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.