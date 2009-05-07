Türk halkının 50 yıllık bir süreç içerisinde cahil bırakıldığını belirten Zeliha Berksoy, “Cahillerin oyuyla demokrasi olmaz" dedi.



Daha önce Aysun Kayacı'nın "Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir olmamalı" açıklaması bir dönem gündemi oldukça meşgul etmişti. Kayacı’nın bu açıklamasını hatırlatan yeni bir açıklama, CNN Türk'te Reha Muhtar'ın “Çok Farklı” adlı programına konuk olan Tiyatrocu ve Öğretim Üyesi Zeliha Berksoy'dan geldi.



"Cahillerin oyuyla demokrasi olmaz!" diyen Berksoy, Türk halkının 50 yıllık bir süreç içerisinde cahil bırakıldığını belirterek çağdaş eğitim seferberliği yapılmasını önerdi. Berksoy, "Hiç öyle bir şey yaşamıyorum. Bunun da gerçekte yaşandığına da inanmıyorum. Bu insanın kendi kişiliğine bağlı bir şey. İnsan nasıl rahat ediyorsa öyle yaşıyor" diye konuştu.



‘Benim semtimde ötekileştirme yok’



Mahalle baskısının biraz da yaşanılan semte bağlı bir durum olduğunu da belirten Berksoy, "Tabi ben bir mahalle baskısı ya da ötekiler gibi bir şey diye algılamıyorum ama şunu görüyorum, sıkıştırılmış bir enerji görüyorum. Sıkıştırılmış enerjinin en koyu ve en derin olayını Mardin hikayesinde yaşadık. Bunun kökeninde tabi ilkellik yatıyor" şeklinde konuştu.



Cehaletten çok korktuğunu söyleyen Berksoy, "Siz bu halkı bu kadar cahil bırakırsanız o bir kitle olmayacaktır, o bir sürü olacaktır. Ve bu sürüyü de peşinden sürükleyip götürmek çok basit bir şey. Yani burada örtünmüş, örtünmemiş, mahalle baskısı vs. bence bunların hepsi çok sunni. Çok sunni oyunlar bunlar" dedi.



Cahilliğin olduğu yerde bilincin olamayacağını ve insanların sürükleneceğini, etkileneceklerini ifade eden Berksoy, böyle bir durumda da demokrasiden söz edilemeyeceğini belirterek "Böyle bir demokrasi olamaz. Ben böyle bir seçimde, demokratik seçim olduğuna falan inanmıyorum. Hayatın kendisinde yok çünkü. Binlerce insan işinden atıldı ve aç yatıyor. İster başını bağlasın, ister bağlamasın. Bu beni ilgilendiriyor. Niçin o insanlar aç yatıyor? İki milyon kişi işinden atılmış aç şu anda. Maaşları bilmem ne kadarı inmiş. İşte görüyoruz. İşçiyi görüyoruz maaşı zaten avuç içi kadar, yüzde 15 indirilmiş. Ne yesin ne içsin? Onun karısı başını bağlıyormuş. Hiç önemli değil benim için. Bu demokrasi değil. Büyük bir gaddarlık yaşanıyor" ifadesini kullandı.



‘İnsanlar cahil bırakıldı’



50 yıldır halkın bir takım çıkarlar nedeniyle eğitimsiz bırakıldığını savunan Zeliha Berksoy, "Tabi ki eğiteceksiniz. Ama 50 yıldır bu yapılmadı. 50 yıl önce yapsalardı! Daha ülkenin nüfusu 15 milyonken yapsalardı! Şimdi olmuş 75 milyon.... İnsanınıza sahip çıkmamışsınız, gençlerinizi eğitmemişsiniz, onlara doğruyu yanlışı , evrensel değerleri anlatmamışsınız" diyerek dinin de insanlara doğru anlatılmadığını ve cahil bırakıldıklarını söyledi.



“Çağdaş bir eğitim seferberliği lazım’



Usta oyuncu Berksoy, bu durumun aşılması için çok çağdaş bir eğitim seferberliği önerisinde bulunarak "Bütün kırsal kesimlerde çağdaş bir eğitim seferberliği öneriyorum.. Dinse dini de kendi realitesi içinde öğreteceksiniz.. Bunu öğretenler de cahil. Cahil bırakılıyorlar. Onlar da siyasi bir düşünce ya da çıkarlarla ya da kendi cehaletiyle gidiyor. Formül yanlış. Çünkü bütün çocuklar doğduğunda aynıdır. Hitler de doğduğunda bir bebekti. Ama nasıl oldu. İnsanın değişebilirliği diyalektiği var" dedi.

