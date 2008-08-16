Cahil cesareti

Şanlıurfa Valiliği yakınındaki bir işyerinin önüne bırakılan şüpheli paket, polisi alarma geçirdi. Bomba diye şüphelenilen paket bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatılmak istenirken, bir kişi paketin boş bir kutu olduğunu belirtip eliyle açtı.



Saat 06.30 sıralarındaki Şehitlik Caddesi üzerindeki kırtasiye dükkanının önündeki kaldırımda duran kutuyu görenler, bomba olabileceği ihtimaliyle polise ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine gelen polis, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak, bomba imha uzmanlarına haber verdi. Şanlıurfa Valiliği’nin protokol girişinin tam karşısındaki kaldırım üzerine bırakılan şüpheli paket nedeniyle, çok sayıda polis olay yerine gelerek inceleme başlattı. Önlemlerin alınmasının ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanları, şüpheli paketi fünyeyle patlatmak için bomba imha robotunu devreye soktu.



Paketin patlatılması için son çalışmalar yapıldığı sırada, olay yerine gelen ve çevre işyerlerinden birisinde çalıştığı öğrenilen, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, polislere paketin boş kutu olduğunu söyledi. Ardından kutuyu açıp, polislere göstererek, çöp kutusuna attı. Yaklaşık 45 dakika sonra kutunun boş olduğunun anlaşılması ile cadde yeniden trafiğe açıldı.



