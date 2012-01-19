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Politika

Çağrıyı Kılıçdaroğlu yapacak ANKARA (A.A)

19 Ocak 2012 21:52

-Çağrıyı Kılıçdaroğlu yapacak ANKARA (A.A) - 19.01.2012 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap, olağanüstü tüzük kurultayının toplanmasıyla ilgili imzaların ulaştığını ve tüzük kurultayının yapılacağını belirterek, ''Tüzük hükümleriyle ilgili Genel Başkanımızın kararı, takdiri esastır. Çağrıyı yapacak olan O'dur'' dedi.  Matkap, gazetecilerin konuya ilişkin soruları üzerine yaptığı açıklamada, imzaların genel merkeze ulaştığını ve taleplerin incelendiğini söyledi. Tüzüğün açık olduğunu ve hiçbir yoruma gerek olmadığını vurgulayan Matkap, tüzük kurultayının yapılacağını kaydetti.  Matkap, ''Sayın Genel Başkanımız tüzük kurultayının toplanmasını, hukuk ne istiyorsa, ne diyorsa onun yapılmasını istiyor. Tüzük hükümleriyle ilgili Genel Başkanımızın kararı, takdiri esastır. Çağrıyı yapacak olan O'dur. Genel Başkanımız tüzük kurultayını yasal süre içinde hemen, süreden bir hafta önce, 15 gün önce yapar veya zamanında yapar. Takdir tamamen Genel Başkanındır'' diye konuştu. 

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