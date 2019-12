-Çağrı merkezleri kampüsü kurulacak KAYSERİ (A.A) - 06.09.2011 - Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Dr. Mustafa Palancıoğlu, ''Kayseri'de, fiber optik kablolu altyapısı, eğitim merkezi, konutları ve sosyal yaşam alanları bulunan, tam teşekküllü çağrı merkezi (cell center) kampüsü kurmak istiyoruz'' dedi. Çağrı merkezi kampüsü kurmak için proje hazırladıklarını bildiren Dr. Palancıoğlu, çağrı merkezlerinin kurulması için 4'üncü kalkınma bölgesine teşvik verdiğini hatırlattı. Kampüste istihdamın öncelikli olacağını kaydeden Palancıoğlu, ''Çağrı merkezlerinde yüzde 60 oranında bayanlar çalışıyor. Bu durumda çağrı merkezi kampüsü, bayan istihdamına da önemli bir katkı sağlayacak. Burada en önemli husus, çağrı merkezlerinde 3 vardiya halinde 24 saat hizmet verilmesi nedeniyle, çalışanların ulaşım ve ikamet sorunu ön plana çıkıyor. Bu nedenle biz, projemizi bir kampüs olarak biçimlendirdik. Bu kampüste, çalışanların ikamet edecekleri konutlar, sosyal yaşam alanları, çok güçlü bir teknik bakım ve onarım ünitesi de bulunacak'' dedi. Dr. Palancıoğlu, çağrı merkezi kampüsünün güçlü bir altyapıya sahip olacağını, her türlü sorunun çözümlenebileceği teknik desteğin de sağlanacağını da belirterek, ''Fiber optik kablo altyapısı çok güçlü bir merkez olacak. Güvenli, kendi içerisinde bazı sosyal alanları bulunacak. Biz, Türkiye'de ilk defa her şeyi düşünülmüş bir çağrı merkezi kampüsü kurmayı planlıyoruz. Çağrı merkezi hizmeti verecek olan firmalar, kampüste temin edecekleri yerler sayesinde bu hizmetlerini sorunsuz yürütecekler. Ayrıca kampüste çağrı eğitim merkezi de olacak. Burada da istihdam edilecek elemanlar yetiştirilecek'' diye konuştu. Projesi hazırlanan ve yer seçiminin ardından kuruluş çalışmalarına başlanacak olan kampüste, 25-30 bin civarında bir istihdam öngördüklerini kaydeden Palancıoğlu, her türlü sosyal altyapı sahip kampüste çeşitli sorunlara karşı çözüm üretecek bir merkezin de olacağı için pek çok yerli ve yabancı firmanın, burayı tercih edeceğini ümit ettiklerini bildirdi.