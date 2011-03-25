-ÇAĞRI MERKEZLERİ ''GÖRÜNTÜLÜ'' OLACAK ANKARA (A.A) - 25.03.2011 - Microsoft'un geliştirdiği ''Lync'' platformu ile çağrı merkezlerindeki görevli, bilgisayar kamerası aracılığı ile müşteri ile bire bir konuşabilecek. Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cemal Akyel, ''Lync platformu sayesinde sistemlerin birbiri ile konuşabilmesi ile işler daha hızlı ilerleyecek, kamu kurumları ve özel şirketler ciddi tasarruf yapabilecek'' dedi. Platformun bilgisayar, telefon ve internet üzerindeki iletişimi bir araya getirdiğine işaret eden Akyel, bulut bilişim sayesinde zaman ve mekandan bağımsız hale gelindiği için maliyetlerin önemli ölçüde düşeceğine işaret etti. Tek bir arayüz (interface) üzerinde anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü konferans ve web konferansı, telefon gibi birbirinden farklı iletişim araçlarının entegrasyonunu sağlayan yeni çözümün, bilgiye erişimi kolaylaştırdığını vurgulayan Akyel, platformun Microsoft Office, Microsoft Outlook ve Microsoft SharePoint’in yanı sıra diğer bir çok ofis yazılımları ile de tam bir entegrasyona sahip olduğunu kaydetti. Sistemin sadece çağrı merkezleri için değil aynı zamanda aile hekimliği, eğitim gibi değişik alanlarda da entegre çözüm olarak kullanılabileceğini anlatan Akyel, özellikle afet durumlarında mükemmel bir çözüm olacağını ifade etti. Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Akyel, bir çanta içerisindeki uydu telefonunun, mobil ve karasal hatların çalışmadığı bir ortamda ''tıpkı sisteme elektrik veren jeneratör'' gibi iletişimi ayakta tutacağını bildirdi. http://lync.microsoft.com internet adresinden, platformla ilgili ayrıntılı bilgi alınabiliyor.