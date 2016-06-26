Çağrı heyeti başkanı: Meral Akşener dışındaki bazı MHP'li adaylar Devlet Bahçeli lehine çekilirlerse şaşırmam!

Çağrı Heyeti'nin topladığı 19 Haziran'daki kongrede, olağanüstü kongreyi toplamak üzere yetki verilen heyetin Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Sayın Meral Akşener dışındaki bazı adaylar, Bahçeli lehine yarıştan çekilirlerse şaşırmayacağım" dedi.

Öte yandan Koray Aydın, genel başkan adaylarından Meral Akşener'in kendilerinden bağımsız hareket ettiğini savunarak, "Hoşuma gitmeyen davranışlar oldu, bir kenara koydum. Biz orada süs bitkisi gibi dolanacak insanlar değiliz" demiş, Akşener'in Gülen Cemaati ile bağlantılı olduğunu öne sürmüştü. Sinan Oğan ise, 19 Haziran'da gerçekleştirilen ve tüzük değişikliğine yönelik verilen tüm önergelerin kabul edildiği olağanüstü kurultay ile ilgili olarak, "Sadece bir madde değişecek sanıyorduk. Tüzük değişikliği ile ilgili hazırlanan önergelerden haberdar olamadık" demişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Müsavat Dervişoğlu, son zamanlardaki beyanlara bakarak, kimin kime karşı olduğunu anlamakta zorluk çektiğini söyledi. Dervişoğlu, 'muhalefetin muhalifleri' diye tanımladığı Sinan Oğan ve Koray Aydın’ı eleştirdi. Oğan ve Aydın’ın, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye mi yoksa genel başkan adaylarından Meral Akşener’e mi muhalefet ettiklerinin bir türlü anlaşılamadığını" savunan Dervişoğlu, her iki ismin Akşener'in statüsünü aşındırmaya gayret sarf ettiğini öne sürdü. Dervişoğlu, "Muhalefetin muhalifleri, netice alamayacakları alanlarda gereksiz mesai harcıyor" dedi.

"Neyi kabullenemiyorlar anlayabilmiş değilim"

Kongre sonrası yapılan açıklamaları yadırgadığını ve anlamlandıramadığını belirten Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Genel başkan adaylarımızın tepkisini çözemedim. Keyfi teşkilat kapatmalara, ihraçlara, kongre sürecini etkileyen tedbirli sevklere ve delege iradesi ile olağanüstü kongre toplama taleplerinin yerine getirilmemesinin engellenmesine karşı olmadıklarına göre neyi kabullenemiyorlar, anlayabilmiş değilim."

"Kaybedeceğini bilenlerin yanında kazanamayacaklarını görenlerin de olduğunu ve bunu hazmedemeyenlerin farklı ittifak arayışları içine girmelerinin kendileri açısından sürpriz sayılmayacağını" vurgulayan Dervişoğlu, "Sayın Meral Akşener dışındaki bazı adaylar, Bahçeli lehine yarıştan çekilirlerse şaşırmayacağım" ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, eleştirilerden rahatsızlık duymadığına, bunun siyasetin doğasında olduğuna işaret ederek, kendisinin "dava adamlığı mesabesinden taraftarlığa indirgenmesi yönündeki algı operasyonuna asla izin vermeyeceğini" bildirdi.

Genel Merkezi, "ülkücü Türk milliyetçilerinin iradesine saygı göstermeye davet eden"Müsavat Dervişoğlu, sürecin Türkiye'nin demokrasi tarihine altın harflerle kazınacağını ve yol gösterici bir mahiyet taşıyacağını kaydetti.