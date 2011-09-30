-Çağlayan: Vazgeçemeyeceğimiz tek şey bayrak ve özgürlük MERSİN (A.A) - 30.09.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, son dönemlerde yaşanan terör olaylarına dikkati çekerek, ''600 sene dünyada hüküm sürmüş bir milletin sabrını kimse daha fazla sorgulamasın. Bu ülkenin vatandaşları, yemeğinden ve içmesinden, kısacası her şeyinden vazgeçer. Ama vazgeçemeyeceği tek şey, bayrağı ve özgürlüğüdür'' dedi. Çağlayan, bir dizi etkinliğe katılmak üzere geldiği Mersin'de, hayırsever bir işadamı tarafından yaptırılan ve işletmesi Yıldırımhan Okullarına devredilen Gülcihan Memiş Çocuk Akademisinin açılışında yaptığı konuşmasında, terör olaylarının herkese zarar verdiğini söyledi. Çağlayan şunları ifade etti: ''Doğunun ve Güneydoğu'nun unutulduğu, yatırım yapılmadığını iddia eden hainler, oradaki vatandaşlarımızın refahını falan düşünmüyorlar. Çünkü onlar yatırım için giden insanlarımızın iş makinelerine de zarar veriyor. Onlar yurt dışındaki müteahhitlerin taşeronluğunu yapacak hainler. Bugünler çok önemli. Çünkü yaşanan olaylar, gittikçe dünyada öne çıkan ve adeta dünya lideri olma yolunda ilerleyen Türkiye'nin gelişmesinden korkanların oyunları. Ama biz, hürriyeti ve istikbali bize armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize söz verdik. O da 2023 hedeflerimiz. Sakın şüphe etmeyin, hiç bir şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Bugün yaptıklarının cevapları en ağır şekilde veriliyor ve verilmeye de devam edecek. Silahlı kuvvetlerimiz görevlerinin başındalar. Biz yeter ki, birliğimizi ve beraberliğimizi koruyarak, tahriklere kapılmayalım.'' Bu arada konuşmaların ardından ''Dünya Çocukları'' adı verilen farklı kültürlerin kıyafetleriyle giydirilen çocukların ellerinden çiçek alan Çağlayan, ''Çocuklara daha bu yaştan dünya sevgisini aşıladığınız için teşekkür ederim. Onlar bugün itibariyle insanların din, dil veya ırk ayrımı yapılmadan yaradılanı yaradandan ötürü sevmeyi öğrendiği için çok mutlu oldum'' diye konuştu.