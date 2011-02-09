-ÇAĞLAYAN'DAN ''SIFIRCI HOCA'' BENZETMESİ BURSA (A.A) - 09.02.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Fitch, Moody's ve Standard&Poors gibi kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye karşı çok cimri olduğunu belirterek, ''kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'ye karşı sıfırcı hoca'' dedi. Çağlayan, Uludağ İhracatçılar Birliği (UİB) Yönetim Kurulu üyeleriyle yaptığı değerlendirme toplantısında, Türkiye'nin dünya ekonomisini sarsan büyük şoktan başarıyla çıktığını söyledi. Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye karşı hala puan verirken cimrilik yaptığını ifade eden Çağlayan, ''Fitch, Moody's ve Standard&Poors gibi kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'ye karşı 'sıfırcı hoca', Türkiye'ye karşı çok cimri, pintiler. Onların bonkörlük yaptığı ülkeler, kriz masasında, yoğun bakımda şu anda'' diye konuştu. ''Türkiye hak etmiş olduğu puanları almış olsa faizler daha da fazla düşecek'' diyen Çağlayan, şöyle devam etti: ''Faizler daha da düştüğünde bunun piyasaya nasıl yansıdığını hepimiz biliyoruz. Gerek enflasyona, gerek ihracata, gerek ithalata nasıl yansıdığını biliyoruz. Fitch, 15 Türk bankasının görünümünü pozitif olarak belirlemiş, 'Günaydın' demek lazım. Küresel krizde bankacılık sistemine tek müdahale etmeyen ülke Türkiye... İnşallah bankacılarımız kendilerine yansımış bu güzellikleri sizlere de yansıtırlar.'' Çağlayan, daha sonra Marigold Otel'de basına kapalı gerçekleştirilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.