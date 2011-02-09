T24 LogoT24 Logo
Politika

ÇAĞLAYAN'DAN ''SIFIRCI HOCA'' BENZETMESİ BURSA (A.A)

09 Şubat 2011 23:50

-ÇAĞLAYAN'DAN ''SIFIRCI HOCA'' BENZETMESİ BURSA (A.A) - 09.02.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Fitch, Moody's ve Standard&Poors gibi kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye karşı çok cimri olduğunu belirterek, ''kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'ye karşı sıfırcı hoca'' dedi. Çağlayan, Uludağ İhracatçılar Birliği (UİB) Yönetim Kurulu üyeleriyle yaptığı değerlendirme toplantısında, Türkiye'nin dünya ekonomisini sarsan büyük şoktan başarıyla çıktığını söyledi. Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye karşı hala puan verirken cimrilik yaptığını ifade eden Çağlayan, ''Fitch, Moody's ve Standard&Poors gibi kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'ye karşı 'sıfırcı hoca', Türkiye'ye karşı çok cimri, pintiler. Onların bonkörlük yaptığı ülkeler, kriz masasında, yoğun bakımda şu anda'' diye konuştu. ''Türkiye hak etmiş olduğu puanları almış olsa faizler daha da fazla düşecek'' diyen Çağlayan, şöyle devam etti: ''Faizler daha da düştüğünde bunun piyasaya nasıl yansıdığını hepimiz biliyoruz. Gerek enflasyona, gerek ihracata, gerek ithalata nasıl yansıdığını biliyoruz. Fitch, 15 Türk bankasının görünümünü pozitif olarak belirlemiş, 'Günaydın' demek lazım. Küresel krizde bankacılık sistemine tek müdahale etmeyen ülke Türkiye... İnşallah bankacılarımız kendilerine yansımış bu güzellikleri sizlere de yansıtırlar.'' Çağlayan, daha sonra Marigold Otel'de basına kapalı gerçekleştirilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24