-Çağlayan'dan Merkez Bankası'nın eski yönetimine eleştiri ANKARA (A.A) - 11.01.2012 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 2011 yılının ilk aylarında cari açığın biraz yüksek çıktığını belirterek, ''Bunun çeşitli sebepleri var ama en büyük sebebi, Merkez Bankasının eski yönetiminin geçen yıl tüm ikazlarımıza rağmen, almakta adeta direndiği, bir yerde muhalefet ettiği Para Politikası Kurulunun zamanında almadığı tedbirlerden dolayı TL'nin aşırı değerlenmesi sonucu olarak ortaya çıkan bir ithalat ve cari açık rakamıydı'' dedi. İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliğinin Marriott Otel'de yapılan 2012 Yılı Seçimli Olağanüstü Genel Kuruluna katılan Çağlayan, burada yaptığı konuşmada, bugün açıklanan ödemeler dengesi rakamlarını değerlendirdi. Bakan Çağlayan, 2011 yılı Kasım ayında cari açığın 5,19 milyar dolar olduğunu belirterek, bunun 2011 yılının en düşük üçüncü rakamı olduğunu ifade etti. Geçen yılın aynı ayına göre, cari açıkta yüzde 13 oranında azalma olduğunu dile getiren Çağlayan, ''2011 yılının ilk aylarında cari açık biraz yüksek çıktı. Bunun çeşitli sebepleri var ama en büyük sebebi, Merkez Bankasının eski yönetiminin geçen yıl tüm ikazlarımıza rağmen, almakta adeta direndiği, bir yerde muhalefet ettiği Para Politikası Kurulunun zamanında almadığı tedbirlerden dolayı TL'nin aşırı değerlenmesi sonucu olarak ortaya çıkan bir ithalat ve cari açık rakamıydı'' diye konuştu. Geçen yılın ilk 6 ayının cari açık ortalamasının 7,5 milyar dolar olduğunu anımsatan Çağlayan, şunları kaydetti: ''Son 5 ayın, 2011'den bahsediyorum cari açık ortalaması 5 milyar dolara düşmüştür ve 11 aylık cari açık rakamı 70,2 milyar dolar olmuştur. Cari açık, ödemeler dengesi derken sadece mal ticareti değil, hizmet ticareti de son derece önemli bir kalemdir. Döviz kazandırıcı hizmetler çok önemli bir kalemdir. Cari açığın bir çok sebebi var. Türk lirasının aşırı değerlenmesi bunu en büyük tetikleyen yapılardan biridir. Bunu otomobil sektöründe geçen sene gördük. Tenkit etmiyorum arkadaşlarımı ama önemli olan, tenkit edilmesi gereken Türk lirasını bu kadar aşırı değerlendirip, suni cennet yaratanlara benim sitemim.''