Çağlayan'da centilmenlik kazandı

Çağlayan Meydanı’nda CHP’nin ardından Saadet Partisi miting düzenledi. Bir CHP’linin,SP’linin yanından geçerken “Düşmanımın düşmanı, dostumdur” demesi dikkat çekti



Milliyet'in haberine göre Çağlayan Meydanı’nda dün saat 13.00’te alanı terk etmesi gerekirken yarım saat geciken CHP’liler nedeniyle SP’liler meydana 13.30’da girebildi. CHP’liler alandaki bayrakları temizlerken çalışmalara SP’liler de yardım etti. Bayraklar SP’ninkiyle değiştirilirken, alandan ayrılan CHP’liler SP’lileri alkışlayarak başarılar diledi.



Bazı CHP’liler, SP’lilere “Siz de inletin meydanı, sizi de destekliyoruz” dedi. Bir ara CHP’liler, “Türkiye laiktir laik kalacak” sloganları atarken SP’liler tekbir getirdi. Bir CHP’linin, SP’linin yanından geçerken, “Düşmanımın düşmanı, dostumdur” demesi dikkat çekti.



AKP’nin alternatifi SP



Saat 14.00’te başlaması gereken SP’nin mitingi, 14.50’de başlayabildi. Polis kaynaklarına göre 40-50 bin kişinin katıldığı mitingde ilk konuşmayı SP İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Bekaroğlu yaptı. Bekaroğlu, toplumsal dayanağı olan tek siyasi partinin SP olduğunu söyleyerek, “Ne zaman CHP halkın oyuyla iktidara geldi ki? Oligarşinin temsilcisi CHP’ye bu halk hiçbir zaman oy vermemiştir, yine vermeyecek. ‘CHP geliyor’ diye milletimizi korkutuyorlar. AKP’nin alternatifi SP’dir. Erdoğan’ın alternatifi de Numan Kurtulmuş’tur” dedi.



Bekaroğlu’nun konuşmasının ardından Necmettin Erbakan, miting alanına gelerek Numan Kurtulmuş’un konuşma yapacağı yerin yanındaki koltuğa oturtuldu.

Konuşmasını yağmur yağarken yapan Erbakan, siyonizmin Refah Partisi’ni böldüğünü ve AKP’yi kurduğunu savunarak, “AKP Milli Görüşçü değildir. ‘Onlara oy vermezsek Halk Partisi gelir’ aldatmacasına kimse kapılmasın. Bu aldatmacaya son vereceğiz” dedi.



Erbakan’ın sesi bastırdı



Çağlayan Meydanı’nda bulunan Gürsel Futbol Sahası’nda saat 16.00’da başlaması planlanan Büyük Birlik Partisi (BBP) mitingi ise saat 16.45’te başlayabildi.



Miting başladığı sırada Çağlayan Meydanı’nda SP’nin mitingi devam ediyordu. BBP Genel Başkanı Muhsin?Yazıcıoğlu, BBP’nin seçimin sürpriz partisi olacağını savundu.

Bu sırada SP’nin mitinginde konuşan Erbakan’ın sesi Yazıcıoğlu’nun sesini bastırınca SP’nin bulunduğu alanla futbol sahası arasında bulunan tel örgülere koşan BBP’liler, sloganlar atarak SP’yi protesto etti. Bu tepkinin ardından Erbakan konuşmasına son verdi ve Yazıcıoğlu konuşmasına devam etti.

