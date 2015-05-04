Çağlayan Adliyesi'nde avukatlara polis müdahalesi

1 Mayıs'taki gözaltıları protesto için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı içinde eylem yapan bir grup avukata, polis müdahale etti. Polis, adliyenin içinde müdahale ettiği grubu kalkanlarla iterek dışarı çıkardı. Yaşanan arbede sırasında yere düşenler oldu.

1 Mayıs’ta gözaltına alınan eylemcilerin avukatlarının Çağlayan Adliyesi’nde basın açıklaması yapacağı iddiası üzerine müdahale edildi. Çevik kuvvetin müdahalesiyle adliye dışına çıkarılan avukatlarla güvenlik güçleri arasında uzun süre yaşanan gerginlikte bazı avukatlar ezilme tehlikesi atlattı.



Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen 1 Mayıs eylemcilerinin avukatları adliye içerisinde toplandı. Bunun üzerine avukatlarla polisler arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından avukatların adliye içerisinde açıklama yapacakları iddiasıyla müdahale başladı. Çevik kuvvet polisleri tarafından kalkanlarla adliye dışına çıkarılan avukatlar, polislere karşılık verince gerginlik daha da arttı. Müdahale sırasında avukatlar yere düşerken, bir kısmı da ezilme tehlikesi atlattı. Adliyeye girişlerine izin verilmeyen bazı avukatlar oturma eylemi yaparken, avukatlardan birinin elinde sarılı vaziyette pankart bulunduğu görüldü.



Uzun süre yaşanan gerginliğin ardından avukatların içeride eylem yapmayacaklarını belirtmesi üzerine çevik kuvvet yolu açtı ve avukatlar içeri girdi.