-ÇAĞLAYAN: '2B SORUNU' ÇÖZÜME KAVUŞTURULACAK AYDINCIK (A.A) - 23.07.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Meclis'in yeni yasama döneminde '2B sorunu'nun konuşulacağını ve çözüme kavuşturulacağını belirterek, ''Devlet ve millet barıştırılacak'' dedi. Bakan Çağlayan, Ak Parti İl Teşkilatınca seçimlerin ardından teşekkür amacıyla düzenlenen program kapsamında Mersin'in Aydıncık ilçesini ziyaret etti. İlçe girişinde kalabalık grup tarafından karşılanan Çağlayan, partisinin ilçe teşkilatında halka hitaben yaptığı konuşmada, Aydıncık halkının seçimlerde AK Parti'ye büyük destek verdiğini belirterek, teşekkür eti. Her zaman halkın içinde yer almaya önem verdiklerini ifade eden Çağlayan, ''Sizler asıl olansınız, bizler ise sizlerin vekiliyiz. Sizin aranızda olmayıp da ne yapacağım? Ben bazı milletvekilleri gibi halktan kopuk olamam. Her zaman sizin aranızda olacağım'' dedi. Çağlayan, Mersin'deki 4 milletvekiliyle kol kola, her hafta il merkezi ve ilçelerde olacağını belirterek, ''Biz Mersin'e ilk geldiğimizde bize en fazla 2 milletvekili çıkarsınız diyorlardı. Ama biz sizlerin desteğiyle Mersin'de şampiyon olduk. Bugün CHP ve MHP'ye oy verenler de bir gün AK Partili olacak'' diye konuştu. İnsanların hizmet, yol, su elektrik ve sağlık olanakları istediğini, bunun adresinin de AK Parti olduğunu bildiğini vurgulayan Çağlayan, şunları söyledi: ''AK Parti'nin çıraklıkta ve kalfalıkta neler yaptığını şöyle bir hatırlayın. Ardından da ustalık döneminde neler yapacağını siz tahmin edin. Biz ilk iktidara gelirken yüzde 34, ardından yüzde 47, son olarak da yüzde 50 oy aldık. Ufukta en az yüzde 60 var. Bunun için çalışmaya, hizmet üretmeye devam edeceğiz.'' Vatandaşların 2B arazileri ile ilgili yaşadığı sorunlarını da öğrenen Çağlayan, ''Meclis açılır açılmaz '2B sorunu' konuşulacak ve çözüme kavuşturulacak. Devlet ve millet barıştırılacak'' diye konuştu. İlçede yat limanı oluşturulması yönünde taleplerle ilgili de Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı (DLH) Genel Müdürlüğü yetkilileriyle konuyu görüştüğünü vurgulayan Çağlayan, Aydıncık halkının hiçbir ödeme yapmadan tamamen devlet desteğiyle yat limanı oluşturulması için çalışmalara başlanması yönünde talimat verdiğini kaydetti.