-Çağlayan vizenin kaldırılmasını istedi RİYAD (A.A) - 25.12.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Suudi Arabistan'ın hac dönemi dışında da Türklere yönelik vizeleri kaldırmasını istedi. Suudi Arabistan temasları kapsamında Riyad'da düzenlenen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) ''Sektörel İBF'' toplantısına katılan Çağlayan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Arabistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Tevfik Bin Fawzan Al-Rabia ile gerçekleştirdikleri ikili görüşme hakkında bilgi verdi. Görüşmede, özellikle Türk işadamlarının vize konusundaki sıkıntılarını dile getirdiğini aktaran Çağlayan, ''Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, Suudi işadamlarının ülkemize daha hızlı bir şekilde gelebilmeleri ve iyi iş ortaklıklarının oluşabilmesi için çok hızlı hareket ederek, sadece iş adamlarına değil tüm Suudili kardeşlerimize vizeyi kaldırdı. Şimdi biz de aynı şeyi bekliyoruz'' dedi. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ülkelerle aralarındaki vizeyi kaldırdığını anımsatan Çağlayan, ''Şimdi sıra Suudi Arabistan'da. Hac dönemi dışında vizelerin kaldırılması ile işadamlarımız daha rahat bir şekilde gelerek daha büyük işlere imza atabilecekler'' diye konuştu. Suudi Arabistan ile Türkiye arasında tarihi dostlukların bulunduğunu belirten Çağlayan, Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin en sıkıntılı döneminde yardım elini uzattığını ifade etti ve Van'daki deprem nedeniyle 50 milyon dolar yardımda bulunan Kral Abdullah ile Suudi Arabistan halkına teşekkür etti. Türkiye'nin en büyük işleri Irak ve Suudi Arabistan ile yaptığına dikkati çeken Çağlayan, ''Global krizin arkasından dünya şartları çok değişti. Rekabet hızlandı. Paradan para kazanmak dönemi yerine üretim, işbirliği öne çıkıyor'' ifadesini kullandı. Bakan Çağlayan daha sonra müteahhitlik sektörüne ilişkin MOU Anlaşmasının imza törenine katıldı. Anlaşmayı Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Yardımcısı Edip Yenigün ile Suudi Arabistan Ulusal Müteahhitler Komitesi Başkanı Fahad Muhammed Alhammadi, MÜSİAD Başkanı Ömer Cihad Vardan, Suudi Arabistan Odalar Birliği Başkanı Abdullah Almobty imzaladı. Çağlayan, etkinliğin ardından Suudi Arabistan Maliye Bakanı İbrahim Bin Abdul Aziz Al Assaf ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Suudi Ulaştırma Bakanı Jabara Bin Eid Al Seraisry ile de bir araya gelen Bakan Çağlayan, Konut Bakanı Shesh Bin Saud Al Dhowaihy ile görüştü. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı öğrenildi. -Diğer konuşmalar- Toplantıda konuşan Riyad Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulrahman Ali Al Jeraisy de ülkesinin büyük ekonomik atılımlara imza attığını ve Türkiyeli dostları ile ortak işlere imza atmak istediklerini söyledi. MÜSİAD Başkanı Ömer Cihad Vardan ise Cidde toplantılarında ön plana çıkardığı vize sorununu yeniden gündeme getirerek, bu sorunun bir an önce çözülmesi dileğinde bulundu. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi de vize sorunu nedeniyle taraflar arasındaki ticari ilişkilerin yavaş ilerlediğine dikkati çekti. Suudi Arabistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Tevfik Bin Fawzan Al Rabiah da Kral Abdullah'ın iki ülke ilişkilerine çok önem verdiğini anlattı.