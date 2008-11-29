Çağlayan Vadisi'nde zafer çevrecilerin

Rize'nin Fındıklı ilçesinde hidroelektrik santrali yapılması planlanan Çağlayan Vadisi, çevrecilerin girişimleri sonucu 1. derece SİT alanı ilan edildi.Çağlayan Vadisi üzerindeki Abu Deresi'nde hidroelektrik santrali inşatına onay verilmesinin ardından çevreciler harekete geçti. Çevreciler ve bölge halkı, vadinin doğal sit kapsamına alınması için Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na başvurdu. Kurul bölgenin 1. derece sit alanı ilan edilmesine karar verdi.Böylece bölgede yapımı planlanan 8 HES inşaatıyla birlikte dere suyunun tünelle Artvin'in Arhavi ilçesine aktarılması girişimi zora girdi.Fındıklı Dereleri Koruma Platformu Başkanı Özhan Hanedar, "Burada artık HES yapımı imkansız hale geldi. Bu doğal güzelliklerimizin yok olmasını önlemiş olduk" dedi.Rize Valisi Kasım Esen, İkizdere Vadisi'nin sit alanı ilan edilmesi amacıyla hazırlanan saha alan haritasına göre, İkizdere ilçesinin yüzde 92'sinin sit alanı yapılmak istendiğini bildirdi.Vali Esen, yaptığı yazılı açıklamada, sit alanı konusunda Türkiye'de yetkinin doğa ve çevre konusunda çalışma yapan Çevre ve Orman Bakanlığı'nda olmasına rağmen, aynı konuya başka kurum ve kuruluşun ortak olmasının, çalışmalar sırasında yetki karmaşası, organizasyon eksikliği, kavram karmaşasına yol açtığını belirtti.İkizdere Vadisi'nin doğal sit alanı ilan edilmesiyle ilgili Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca hazırlanan saha alan haritasını incelediğini bildiren Esen, "Vadinin doğal sit alanı teklifi incelendiğinde, yöre insanı ile Çevre ve Orman İl Müdürlüğü'nde bazı tereddütler oluştu. Alanın içinde birçok yerleşim yerinin olması ve bu yerleşim yerlerinde ileride yapılacak imar, iskan konularında yöre halkının kısıtlamalarla karşılaşacağı görülmektedir" dedi.Esen, "Bu durumda alanda halen mevcut turizm tesislerinin durumu ve turizm alanı olarak ilan edilen bölgenin ne olacağı, ileride yapılacak turizm tesislerine gelecek kısıtlamalar da belli değildir. Yörenin kalkınma ve gelişiminde dağ turizminin olacağı görülmektedir. Vadi sit alanı olarak ilan edildiğinde bunun altyapısının nasıl yapılacağı karmaşası doğabilir. İkizdere Vadisi'nin sit alanı ilan edilmesi amacıyla hazırlanan saha alan haritasına göre, İkizdere ilçesinin yüzde 92'si sit alanı yapılmak isteniyor" diye konuştu.Esen, vadinin doğal sit alanı yapılma çalışması sırasında çok iyi alan araştırması yapılması, yerleşim yerleri ve diğer etkilerin dikkate alınması gerektiğini bildirdi.