-Çağlayan Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti MERSİN (A.A) - 20.12.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan Mersin'de Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek, ''Bu kardeşliğimizin ve dostluğumuzun arasına asla kimsenin girmesine izin vermeyelim. Birlik ve beraberliğimizi bozmayalım, bozdurmayalım. Bu ülke, bu bayrak ve bu vatan hepimizin'' dedi. Bakan Çağlayan, beraberinde Vali Hasan Basri Güzeloğlu ile Mersin Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek, Hristiyan cemaatinin Noel'ini kutladı. Mersin'in farklı dinlerin, farklı dillerin ve farklı etnik kökenlerin bir mozaiği olduğunu, kardeşliğin, dostluğun ve birlikte kardeşçe yaşamanın en güzel örneklerinden birini teşkil ettiğini ifade eden Çağlayan, ''Türkiye'de hiçbir yerde görmediğimiz Hristiyan ve Müslüman mezarlığının iç içe olduğu, kardeşliğin ve hoşgörünün en iyi yerleştiği bir ildir Mersin. Türkiye'mizin önemli bir mozaiği, hükümetimizin bu konudaki anlayışının en somut ve en güzel örneğidir'' diye konuştu. Her fırsatta ''Etnik kökeni, dini, ırkı ne olursa olsun bütün insanları Yüce Yaradan'dan dolayı sevdiklerini'' dile getirdiklerini vurgulayan Çağlayan, şöyle konuştu: ''Bu sevgiyle beraber bu ülkenin birlik ve beraberliği, bayrağımızın ve ulusumuzun bölünmez bütünlüğü noktasında hangi görüşten kim olursa olsun herkesi biz kendi kardeşimiz, bu vatanın ve milletin parçası gördüğümüzü ifade ettik. Bu kardeşliğimizin ve dostluğumuzun arasına asla kimsenin girmesine izin vermeyelim. Birlik ve beraberliğimizi bozmayalım, bozdurmayalım. Bu ülke, bu bayrak ve bu vatan hepimizin. Mersin'e ayrı bir değer ve ayrı bir özellik katan Ortodoks Kilisesini ve Hristiyan kardeşlerimizin yaklaşan yeni yılını, özelikle Noel'lerini kutlamak için buradayız. Yeni yılın tüm kardeşlerimize hayırlar getirmesini temenni ederiz.'' Mersin Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur da, Bakan Çağlayan ve Vali Güzeloğlu ile diğer yetkilileri kiliselerinde ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirerek, ''Hoş geldiniz, sefa getirdiniz'' dedi. Hristiyan cemaati olarak farklı inançların ve farklı kültürlerin mozaiği olan Mersin'de küçük bir parçayı teşkil etmenin mutluluğu ve sevinci içerisinde olduklarını ifade eden Teymur, şunları kaydetti: ''Bizler bu güzel topraklarda asırlardır farklı inançlar ve farklı kültürlere mensup kardeşlerimizle büyük sevgi ve hoşgörü ortamında yaşamış olmaktan son derece memnunuz. Bundan sonra da aynı yaşamı sürdürmekten mutlu olacağımızı ifade etmek isterim. Mersin Hristiyan toplumu olarak bu güzel ülkeye olan vatandaşlık bağımızı her zaman gururla taşıdık. Yüce devletimize ve yasalarımıza olan bağlılığımızı, aziz milletimize olan sevgimizi her platformda ve her fırsatta dile getirmeyi bir borç olarak bildik.'' Bakan Çağlayan, daha sonra bir süre cemaatle görüştü.