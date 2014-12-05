Çağlayan: O saati vaktim olmadığı için Reza Zarrab'a getirttim

17 Aralık operasyonunun ardından rüşvet ve yolsuzlukla suçlanan eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, hakkında kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu’na verdiği ifadede, “Saat takmayı severim, bu tür saatler alırım. Parasını kendim ödedim, vaktim olmadığı için yurtdışından işadamına (Reza Zarrab) getirttim” dedi.

Hürriyet'in haberine göre Çağlayan, Özel Kalem Müdürü Onur Kaya’nın Rıza Zarrab’ın diğer bakanlıklardan randevuları için aracı olması konusunda “Özel kalemimin işadamlarıyla ilgili neler yaptığını bilemeyebilirim, ama görev edinerek bazı şeyleri yapmış olabilirler” dedi. Soruşturma komisyonu, eski bakanlar Egemen Bağış, Muammer Güler ile Erdoğan Bayraktar’ın ardından dün Zafer Çağlayan’ın da ifadesini alarak savunma oturumlarını tamamladı. Çağlayan’ın iki avukatıyla yaptığı savunma, 1 saat 45 dakika sürdü. Çağlayan, 17 Aralık’tan sonra prostat kanseri olduğunu, tedavi gördüğünü belirterek, “Bunlar İstanbul’da araştırıldı, soruşturuldu, takipsizlikle sonuçlandı. Ortada mesele kalmadı. Aslında şu anda yatakta olmalıydım. Sırf sizlere, Meclis’e saygım ve nezaketimden dolayı geldim” dedi. Çağlayan, servetiyle ilgili bazı sorulara yazılı yanıt göndereceğini belirtti.

Zarrab soruları yanıtsız

Milletvekillerinin, “Her iş adamının evine yemeğe gider misiniz, Reza Zarrab’ın evine yemeğe gittiniz mi? Muş’taki okul açılışına Zarrab’ın uçağıyla mı gittiniz? Zarrab bakanlıkta sizi ziyarete geldi mi?” soruları üzerine yanıt vermek istemediğini söyleyen Çağlayan, Zarrab’ın hediye ettiği piyano ve 700 bin liralık saatle ilgili “Piyanoyu Zarrab hediye etti, ama parasını ödedim, hatta eşimin parasıyla ödedim. Saat takmayı severim, alırım. Benim işim çok, yoğun çalışıyordum. İşadamından rica ettim, yurtdışından getirtti. Ama parasını kendim elden ödedim” dedi.

'Oğlum, benim dışımda'

“Ben sanayi odası başkanlığı yaptım, yüzlerce işadamını tanırım, Reza Zarrab da bunlardan birisi” diyen Çağlayan, oğlu Kaan Çağlayan’a Zarrab’ın çantayla 2 milyon Euro, 2 milyon dolar ve 1.5 milyon TL rüşvet gönderdiği iddiasının anımsatılması üzerine, tapelerin hukuka aykırı olduğunu, oğlunun Zarrab’la bir iş ilişkisi varsa bunun kendisinin dışında olduğunu söyledi. Kardeşi Şenol Çağlayan’ın hesabına Reza Zarrab’ın adamı Abdullah Happani’den 2 milyon 645 bin lira gönderildiğine ilişkin tapelerin anımsatılması üzerine de, “Bunlar benim dışımdaki konuşmalar, bu soruşturma komisyonunun kapsamı alanında değil” dedi. Eski Bakan, Zarrab’ın işleri karşılığında Halkbank’ın komisyon tarifesinin değiştirilmesiyle ilgili iddiaya da yanıt vermeyeceğini söyledi. Toplantıda Komisyon Başkanı Hakkı Köylü’nün malvarlığıyla ilgili sorusuna Çağlayan’ın “Yasalar çerçevesinde bu soruları sorabilirsiniz” demesi üzerine küçük bir gerginlik yaşandı. Köylü, “Komisyon olarak her şeyi sorarız” karşılığını verdi.

Meydanlarda 'Saat aldığımı söyleyenler namerttir, edepsizdir, ahlaksızdır' demişti

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası Çağlayan, 700 bin liralık saati ile igli miting meydanında yaptığı açıklamada 'Saati aldığımı söyleyenler namerttir, edepsizdir, ahlaksızdır' diye konuşmuştu.

İşte o açıklamalar: