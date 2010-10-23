-ÇAĞLAYAN MEYDANI TRAFİĞE KAPATILDI İSTANBUL (A.A) - 23.10.2010 - Çağlayan Meydanı, yayalaştırma projesi çalışmaları dolayısıyla 6 ay süreyle trafiğe kapatıldı. Trafiğe 6 ay boyunca tamamen kapalı olacak Çağlayan Meydanı'nın, yapılan çalışmaların ardından 22 bin metrekare yayalaştırılmış alana sahip olacağı bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, İl Özel İdare ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ile ortak yürüttüğü çalışmayla 13 bin metrekare altgeçit imalatı yapılacağı, alt geçit uzunluklarının da 700 metre olacağı belirtildi. Çağlayan kavşağının iki katlı bir kavşak haline getirilerek, trafiğin yerin altına alınacağı, bu şekilde İstanbul'da birçok miting ve yürüyüşe ev sahipliği yapan Çağlayan'ın, 22 bin metrekare yayalaştırılmış alana sahip bir meydan haline geleceği vurgulandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünce hazırlanan proje ile ''Kağıthane Caddesi (Şişli) - Çevreyolu ve Piyalepaşa yönü, 12 metre aşağıdan altgeçit ile Çevreyolu ve Piyalepaşa istikametine'' bağlandı. -TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR- Çağlayan'da 6 ay sürecek çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatılan güzergahlar şöyle: -Şişli ve Çağlayan istikameti arası Abide-i Hürriyet Caddesi, Dr. Cemil Bengü Caddesi, Yurt Sokağı, Taşocağı Caddesi, Vatan Caddesi, -Topkapı ve Şişli istikameti arası Çağlayan Kavşağı, Çampark Sokak, Ozan Sokak, Çağlayan Kağıthane Yolu, Abide-i Hürriyet Caddesi, -Kağıthane, Piyalepaşa ve Topkapı istikameti arası Çağlayan Kağıthane Yolu, Şevketpaşa Caddesi, Bahçeler Caddesi, Yalın Sokak, Çağlayan Kavşağı.