-ÇAĞLAYAN MEYDANI 6 AY KAPALI İSTANBUL (A.A) - 20.10.2010 - Çağlayan Meydanı, yayalaştırma projesi çalışmaları dolayısıyla 22 Ekim Cuma günü saat 21.00'den itibaren 6 ay süreyle trafiğe kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, trafiğe 6 ay boyunca tamamen kapatılacak Çağlayan Meydanı'nın, yapılan çalışmaların ardından 22 bin metrekare yayalaştırılmış alana sahip olacağı bildirildi. Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, İl Özel İdare ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ile ortak yürüttüğü çalışmayla 13 bin metrekare altgeçit imalatı yapılacağı, alt geçit uzunluklarının da 700 metre olacağı belirtildi. Çağlayan kavşağının iki katlı bir kavşak haline getirilerek, trafiğin yerin altına alınacağının kaydedildiği açıklamada, bu şekilde İstanbul'da birçok miting ve yürüyüşe ev sahipliği yapan Çağlayan'ın, 22 bin metrekare yayalaştırılmış alana sahip bir meydan haline geleceği vurgulandı. Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünce hazırlanan proje ile ''Kağıthane Caddesi (Şişli) - Çevreyolu ve Piyalepaşa yönünün, 12 metre aşağıdan altgeçit ile Çevreyolu ve Piyalepaşa istikametine'' bağlanacağı bildirildi. -TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR- Açıklamada, trafiğe kapatılacak güzergahlar ise şöyle: -Şişli ve Çağlayan istikameti arası Abide-i Hürriyet Caddesi, Dr. Cemil Bengü Caddesi, Yurt Sokağı, Taşocağı Caddesi, Vatan Caddesi, -Topkapı ve Şişli istikameti arası Çağlayan Kavşağı, Çampark Sokak, Ozan Sokak, Çağlayan Kağıthane Yolu, Abide-i Hürriyet Caddesi, -Kağıthane, Piyalepaşa ve Topkapı istikameti arası Çağlayan Kağıthane Yolu, Şevketpaşa Caddesi, Bahçeler Caddesi, Yalın Sokak, Çağlayan Kavşağı.