Çağlayan: Merkez Bankası artık konuşmamalı

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Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’yı üstü kapalı eleştirdi.CNBC-e'ye konuşan Çağlayan, Başçı’nın son günlerde yaptığı açıklamalar hakkında "Merkez Bankası artık konuşan değil, icraatını ortaya koyan yaptıklarıyla Türkiye’nin gündemine gelen bir yapıda olması lazım. Bence çok konuşmak yerine yaptıklarıyla gündeme gelmesi önemli" diyerek Erdem Başçı’ya mesajını iletti.Çağlayan, Merkez Bankası’nın ekonominin genel gidişatı ile ilgili konuları gerekli zamanlarda, gerekli müdaheleri yapması gerektiğini ifade etti.Çağlayan, TL’nin değerinin ihraçatçıyı değil, daha çok ithalatı ve sanayiciyi ilgilendiren bir gelişme olduğunun altını çizdi.Bakan Çağlayan, doların seviyesinin yüksek olmasının, ihracatçı için bir avantaj olmadığını kaydetti.