-ÇAĞLAYAN: KUVEYT VE KATAR'LA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR KUVEYT (A.A) - 10.01.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Kuveyt ve Katar ile ticari açıdan yeni bir dönemin başladığını bildirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt ve Katar ziyaretlerine eşlik eden Devlet Bakanı Çağlayan, gezilerin ekonomik ve ticari boyutunu değerlendirdi. Çağlayan, Başbakan'ın ekonomik boyutu ön plana çıkan Katar ve Kuveyt ziyaretine 500’e yakın iş adamının katıldığını hatırlattı. Kuveyt ve Katar’ın Türkiye açısından çok önemli ülkeler olduğunu ifade eden Çağlayan, iki ülkenin de hem ihracat ve ortak yatırımlar ve hem de müteahhitlik hizmetleri açısından çok büyük potansiyel oluşturduklarını bildirdi. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, ziyaret sırasında, Başbakan Erdoğan'ın gerçekleştireceği görüşmelerin yanı sıra Kuveyt ve Katar Ticaret Bakanları ve bu ülkelerin yatırım idaresi başkanları ile iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere dair görüşmelerde bulunacağını vurguladı. Çağlayan, iki ülke arasında sanayi alanında işbirliğini geliştirmek amacıyla ''Türkiye-Kuveyt Sanayi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'' imzalayacağını ifade etti. -''KÖRFEZ ÖNEMLİ BİR TİCARİ ÜS''- Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: ''Körfez Bölgesi, Türk iş adamları açısından her zaman önemli bir ticari üs olmuş ve özellikle taahhütler alanında yapılacak yatırımlar açısından çekim merkezi haline gelmiştir. Jeostratejik önemi, ticaret merkezlerine yakınlığı, tarihsel ve ticari mirası Kuveyt’i ve Katar’ı son derece önemli bir ticaret merkezi yapmaktadır. Türkiye’nin ticari ve ekonomik işbirliği imkanlarının daha da artırılması, bu ülkelerde Türk firmalarının pazar paylarının büyümesi, Kuveyt ve Katar’da önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek altyapı ve üst yapı projelerinde, yatırım ve müteahhitlik alanında ortak işbirliği imkanlarının oluşturulması amacıyla buradayız. Katar ve Kuveyt’e yönelik söz konusu ziyarete, 358'in üzerinde iş adamımızın içinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Müteahhitler Birliği, İhracatçı Birlikleri, MÜSİAD, DEİK, İNTES, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği, TÜGİAD, Sanayi ve Ticaret Odaları, TÜMSİAD, KASİD gibi özel sektör çatı kuruluşlarının en üst düzey yöneticileri yer almaktadır. Bunun yanında Kuveyt ve Katar’da heyete katılacak yerleşik ve kendi imkanlarıyla gelen iş adamlarıyla birlikte bu sayının 500’e ulaşacağı öngörülmektedır.'' -130 MİLYAR DOLAR- Ziyaret nedeniyle Kuveyt ve Katar'da 246 adet masa kurulacağını ve iş adamlarının her iki ülkede toplam 2 bin civarında iş görüşmesi yapabileceğini anlatan Bakan Çağlayan, ''Kuveyt 2010-2014 Yatırım Planı' toplam tutarı 130 milyar dolar olan bin 100 adet projeyi kapsamaktadır'' dedi. Çağlayan, şöyle devam etti: ''Bu planda yer alan mega projelerden öne çıkanı, 77 milyar dolara baliğ olacak ve henüz tasarım aşamasındaki Madina Al Hareer (İpek Şehri) Projesi’dir. Bu proje, Türk teknik müşavirlerine, müteahhitlerine ve inşaat malzemesi ihracatçılarına büyük fırsatlar sunmaktadır. Ayrıca Kuveyt’te; 2011 yılında ihaleye çıkılacak olan 14 milyar dolarlık ulusal demiryolu ağı ve metro sistemi, 6,3 milyar dolarlık 36 bin konutluk Khairan Şehri Projesi, 5 milyar dolarlık 9 bin 500 konutluk Sabah Al-Ahmad Future City Projesi’nin üst yapı işleri, 3 milyar dolarlık 18.000 konutluk Mutlaa Projesi, 2016 yılının son çeyreğine kadar tamamlanması öngörülen 15 milyar dolarlık yeni bir rafineri projesi, 4 elektrik üretim tesisi ve ayrıca deniz suyu arıtma tesisi inşasını içeren, 8,4 milyar dolara mal olacak ve 2014 son çeyreğinde tamamlanması planlanan Al-Zour Kuzey Enerji Projesi, ihale süreci başlamış olan 5,2 milyar dolarlık Sabah Al-Salam Üniversite Kampüsü projeleri gerçekleştirilecektir.'' -KATAR- 2022 FIFA Dünya Kupası’nın Katar’da yapılacağının açıklanmış olması, petrol ve doğalgaz fiyatlarının yeniden artmaya başlaması nedeniyle ülkedeki müteahhitlik yatırımlarının yeniden hız kazanmaya başladığını anlatan Bakan Çağlayan, Katar’da gelecek 5 yıl için planlanan 200 kadar yatırım projelerinin toplam tutarının yaklaşık 150 milyar dolar düzeyinde olduğuna işaret etti. Bu çerçevede, söz konusu programın, gerek Katar pazarına girmek isteyen ve gerek anılan pazardaki paylarını daha da arttırmayı amaçlayan firmalar için önemli bir fırsat oluşturduğunu dile getiren Çağlayan, ''2022 Dünya Kupası organizasyonunun yapılacağı Katar’da, 4 milyar dolarlık 9 yeni stadyumun inşası ile 3 stadyumun yenilenmesi, 50 milyar dolara mal olacak metro ve hafif raylı sistemin yapılması dahil olmak üzere pek çok altyapı yatırımı yapılacaktır'' dedi. Katar'ın ayrıca, bu organizasyon vesilesiyle otel ve turizm altyapısı için 17 milyar dolar harcayacağını bildiren Bakan Çağlayan, Katar'daki diğer iş imkanlarını sıraladı. Önemli bir işbirliği alanının da enerji olduğunu dile getiren Çağlayan, 26 trilyon metreküp kanıtlanmış doğalgaz rezervleri ile Rusya ve İran’dan sonra dünyanın en büyük rezervine sahip Katar ile özellikle sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alanında önemli işbirliği imkanları bulunduğunu belirtti. Çağlayan, şöyle devam etti: ''Türkiye’de ortaklaşa bir LNG terminali inşa edebiliriz. Ayrıca Katar doğalgazını S.Arabistan, Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye’ye ulaşmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bunun yanında Kuveytli firmalar ile Türk firmaları için Irak’ta gerçekleştirilmekte olan enerji yatırımlarında ortak işbirliği fırsatları mevcuttur. Örneğin Irak’ın doğalgaz sahalarının geliştirilmesine yönelik 2 projeyi TPAO ile Kuwait Energy Company ortaklaşa üstlenmişlerdir. Gerek Katar, gerek Kuveyt ile savunma sanayi alanında son dönemde işbirliğimiz ivme kazanmıştır. Türk firmalarımız, özellikle Katar’da hücumbot, silah sistemleri, arazi ekipmanı, insansız araçlar, zırhlı araç, eğitim simülatörü, helikopter ve eğitim uçağı konularında iş yapmaktadırlar.''