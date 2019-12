-Çağlayan: Hızlı balık yavaş balığı yutuyor İSTANBUL (A.A) - 14.10.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''Dünyanın ekseni, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere kaymıştır. Eskiden büyük balık küçük balığı yutardı. Şimdi ise hızlı balık yavaş balığı yutuyor. İşte bu günler küresel işbirliği yapılacak günlerdir'' dedi. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonun (TUSKON) Türkiye-Hindistan Ticaret ve Yatırım Forumu kapsamında Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı M. Hamid Ansari onuruna verilen yemekte konuşan Çağlayan, Hindistan ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin önemli ölçüde gelişmesinin bir diğer yolunun, serbest ticaret anlaşmasının bir an önce yapılması olduğunu söyledi. Küresel krizin çözümünün küresel güç birliğinden geçtiğini vurgulayan Çağlayan, ''Hintli ve Türk iş adamlarının karşılıklı yapacakları yatırımlar bu noktada çok fazla önem arz ediyor. Biz Türkiye olarak sizlerle her türlü iş ilişkisi yapmaya hazırız'' dedi. Çağlayan, iki ülke arasındaki 4 milyar dolarlık ticaretin yetersiz olduğunu vurgulayarak, ''Biz değil 4 milyar dolar, 14, 24, 34 hatta 104 milyar dolarlık dış ticaret yapabilecek kapasiteye sahibiz'' diye konuştu. -''Şimdi hızlı balık yavaş balığı yutuyor''- Dünyanın ekseninin kaydığını ifade eden Çağlayan, şöyle devam etti: ''Dünyanın ekseni, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere kaymıştır. Böyle bir ortamda rekabet etmenin şartları daha da zorlaşıyor. Rekabet etmek bugün dünden daha zor, yarın bugünden de daha zor olacak. Eskiden büyük balık küçük balığı yutardı. Şimdi ise hızlı balık yavaş balığı yutuyor. İşte bu günler küresel işbirliği yapılacak günlerdir. Ama asıl önemsediğimiz, 3. ülkelerde birbirimizin avantajlarını daha kuvvetlendirerek, bu ülkeler ile işbirliği yapmaktır.'' Hindistan ve Türk ekonomilerinin birbirine benzediğini aktaran Çağlayan, ''Bugün Türkiye'nin Hindistan'a 600 milyon dolarlık ihracat yapması çok yetersizdir. Bugünkü yapımızda kat kat ihracat yapabiliriz. Şu ortaya koyuyor ki, biz yeterince birbirimizi tanımıyoruz'' dedi. Çağlayan, siyasi ve dini sebeplerle Türkiye'yi AB'ye almayan ülkelerin bugün küresel krizde sınıfta kaldıklarını vurgulayarak, bugün Yunanistan'ın karşı karşıya kaldığı problemin Almanya ve Fransa'yı da etkilediğini söyledi. -Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ansari- Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Eyaletler Konseyi Başkanı Ansari ise son yıllarda karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkilerin iki taraf için de kuvvetli bir itici güç olduğunu belirterek, ''İki taraflı ticaret, geçtiğimiz 5 yıl içerisinde 2 kattan fazla artmıştır. Her iki tarafta ihracatın artarak çeşitlenmesiyle 2005'te 1,5 milyar dolar iken, 2010'da 4 milyar dolar olmuştur'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2008'de Hindistan'a yaptığı ziyaret esnasında iki hükümetin 2012 yılı için koymuş oldukları 5 milyar dolar hedefinin aşılarak, iki taraflı ticaretin 6,5-7 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini aktaran Ansari, ''İş dünyamız ve sanayilerimizin ikili ekonomik ortaklığımızı daha da güçlendireceğinden eminim. Olasılıklar, işbirliğimizi yoğunlaştırarak, pazarlarımızın hareketlenmesiyle önemli kapılar olan 3. ülkelere bölgemizin açılması için hiçbir zaman olmadığı kadar umut verici konumdadır'' diye konuştu.