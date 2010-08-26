-ÇAĞLAYAN: HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMUYOR, OLMAYACAK MUŞ (A.A) - 26.08.2010 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, ''Hepimiz bilmek durumundayız ki, hiçbir şey eskisi gibi olmuyor, olmayacak. Türkiye yeni bir yön, yeni bir istikamette, dünyaya tamamıyla açık bir politika uygulayan bir ülke olmuştur'' dedi. Muş'ta gezi ve incelemelerini sürdüren Çağlayan, Bulanık ilçesinde Yatılı İlköğretim Bölge Okulu için yaptırılan 300 kişilik öğrenci yurdunun temel atma törenine katıldı. Çağlayan, törende yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarı döneminde 150 binin üzerinde derslik inşa edildiğini belirterek, bu sayının kendi hükümetlerinden önce, 79 yılda yapılan derslik sayısından fazla olduğunu ifade etti. Bakan Çağlayan, ''Yaşamı boyunca eğitim konusunda, geçmiş dönemlerde Türkiye'de okulsuzluk, defter kitap alamamanın yokluğunu çekmiş bir kardeşiniz olarak çok net olarak ifade etmek istiyorum. Türkiye, Cumhuriyet tarihi boyunca yani 79 yılda milli eğitim alanında yatırımlar ve çalışmalar yapmıştır ancak 2003-2010 yılları arasında yapılan çalışmalar ise neredeyse Cumhuriyet tarihi boyunca yapılanlarla eşit veya fazladır'' diye konuştu. Daha sonra, helikopterle Muş'a geçen Bakan Çağlayan, özel bir tıp merkezinin de açılışını yaptı. Bakan Çağlayan, buradaki törende de millete hizmet etmenin en önemli göstergesinin sağlık hizmetleri olduğunu söyledi. AK Parti iktidarından önce vatandaşların hastane kuyruğunda hayatını kaybettiğini ifade eden Çağlayan, şöyle konuştu: ''Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin en güzel göstergelerinden biri, sağlık alanında hükümetimiz döneminde yapılmış olan çalışmalardır. 8 yıl öncesine kadar yatırılan SSK primleri karşılığında ne işveren istediği sağlık hizmetini alabilirdi, ne de işçi istediği hizmeti alabilirdi. Birçok vatandaşımız da hastanelerde sadece tedavi olmak için kuyruk beklerken hayatını kaybederdi. Hatta birçok hastanede de insanlarımız kendi hakları olan tedavi olma hakkını maalesef dolambaçlı yollardan yerine getirirlerdi. Bugün gelmiş olduğumuz nokta son derece önemli. Bana göre millete hizmet etmenin en önemli göstergelerinden biri sağlık hizmetleri. Hükümetimiz döneminde bırakın hastane kapısında beklemeyi, insanımız dilediği her yerden, her kurumdan hizmet alabiliyor.'' -''DÜNYA CİDDİ EKONOMİK BUNALIMDAN GEÇTİ''- Muş Ticaret ve Sanayi Odası'nda da Muşlu iş adamlarıyla toplantı yapan Çağlayan, ihracatla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çağlayan, şunları kaydetti: ''Hepimiz bilmek durumundayız ki, hiçbir şey eskisi gibi olmuyor, olmayacak. Türkiye yeni bir yön, yeni bir istikamet, dünyaya tamamıyla açık bir politika uygulayan bir ülke olmuştur. Bazı şeyleri tekrarlamakta fayda var. 2002'de Türkiye'nin toplam ihracatı 36 milyar dolardı ve bugün şükürler olsun 2008 yılındaki kriz öncesi dönemde 132 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu ihracatın yüzde 60'ını sadece Avrupa'ya yaptı. Küresel krizden sonra dünya ciddi bir ekonomik bunalımdan geçti. Dünyada 2008 yılında toplam mal ticareti 16 trilyon dolar iken 2009'da 12,3 trilyon dolara düştü. Arada 3,7 trilyon dolarlık düşüş var. Türkiye yapılan çalışmalar ve ziyaretlerle ihracatımızı 102,2 milyar dolarda tuttuk.'' Daha önce peşin parayla makine almak için kapısında beklenen Avrupa'ya otomotiv sektörünün tüm üretimlerinin artık satışını yapabildiğini belirten Çağlayan, şöyle devam etti: ''Birçok alanda ürün satıyoruz ve yapmış olduğumuz ihracatın yüzde 90'dan fazlası sanayi ürünleri ihracatı. 2008 ile 2009 yıllarındaki ihracat rakamlarındaki düşüşün en büyük nedeni Avrupa'ya yapmış olduğumuz ihracatın azalmasındadır. Bizim ihracatçımızın beceriksizliğinden değil, Avrupa pazarlarının daralmasından ve talep daralmasından ortaya çıkan sonuçtur.'' Bakan Çağlayan, toplantının ardından özel uçakla Muş'tan İstanbul'a hareket etti.