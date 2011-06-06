-ÇAĞLAYAN HALKA TATLI DAĞITTI MERSİN (A.A) - 06.06.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Mersin'de, esnaf gezisi sırasında tatlıcı tezgahına geçerek, halka tatlı dağıttı. Bakan Çağlayan, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Mersin Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. İş yerlerini tek tek gezen Çağlayan, esnafla sohbet etti. Esnafın, Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerini eleştirmesi üzerine Çağlayan, ''Mühür kimdeyse sultan odur. Bu yüzden seçimde kimin size daha iyi hizmet edeceğine inanıyorsanız, onu destekleyin'' dedi. Çağlayan, kentteki trafik yoğunluğu ile ilgili şikayete ise şöyle yanıt verdi: ''Mersin, hakikaten büyük bir köy gibi. İnşallah sorunları tek tek halledeceğiz. Kentte trafik yükü belediyenin sorumluluğunda olsa bile biz konuya el atıyoruz. Bana göre şehirdeki trafik yoğunluğunun en temel nedeni D-400 karayolu ile otoban bağlantısının az olması. Bu yüzden şimdi 2 olan bağlantıyı 6'ya çıkaracağız.'' Daha sonra kentin en işlek noktalarından olan İstiklal Caddesi boyunca esnafı ziyaret eden Çağlayan, bir tatlıcıda tezgaha geçti. Burada eline geçirdiği eldivenle halka tatlı dağıtan Çağlayan, iş yeri sahibine tatlıların ücretini ödedi. Gezisi sırasında vatandaşların sorunlarını dinleyen Çağlayan, sorunların çözümü noktasında da ilgili kurum amirlerini arayarak talimatlar verdi.