Çağlayan: Erdoğan, Gül ile anlaşıp Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyabilir

A Haber’de Sevilay Yükselir’in sunduğu yüzde 100 Siyaset, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ı konuk etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Ziyareti’ni değerlendiren Çağlayan, Amerika’da Türkiye’nin öneminin daha iyi anlaşıldığını dile getirirken ABD ile serbest ticaret anlaşması konusunda önemli adımlar atıldığını da ifade etti. Programda iç siyasetle iligli soruları da yanıtlayan Ekonomi Bakanı, “Çözüm süreci aslında bir kardeşlik projesi.” Dedi.

Sevilay Yükselir’in “Sayın Başbakan’ın AK Parti’nin başında olmaması genel başkan olarak, başbakan adayı olmaması bir sıkıntı yaratmayacak mıdır?” sorusuna yanıt veren Çağlayan “Sayın başbakanımız ve sayın cumhurbaşkanımız çok yakın iki arkadaş, partiyi beraber ikisinin kurduğunu ben dün gibi hatırlıyorum. İki lider, bir araya gelip muhakkak anlaşırlar. Sayın başbakanımız cumhurbaşkanlığı adaylığını çok rahat şekilde koyabilirler. Hiçbir problem hiçbir sıkıntı olmaz” dedi. Çağlayan “sayın başbakan cumhurbaşkanı adayı olur, sayın cumhurbaşkanı başbakan adayı olur mu demek istiyorsunuz“sorusunu ise “Niye olmasın, ne mahsuru var gayet de güzel olur… iki yakın arkadaş, en iyi şekilde kendilerin yapacağı görüşmeler, partinin kendi kurularının vereceği karar. Biz bir kere son derece demokratik bir partiyiz.” Şeklinde cevapladı.



Çağlayan ayrıca, "Türkiye, artık dışarıdan talimat almayan, borç almayan, emir almayan bir ülke. IMF’ye borcunu sıfırlamış, IMF’ye kredi açacak bir ülke. Dünyada, Amerika’da ekonomide Kasırgalar yaşanırken, Avrupa’da fırtınalar koparken, bilhassa kuzey Afrika’da Ortadoğu’da adeta yakıcı sıcaklığın yaşandığı bir ortamda Türkiye bunların hepsine meydan okuyan, derecelendirme kuruluşlarından notu sürekli artan ve son derece başarılı bir ekonomi performansı gösteren bir ülke ve bu ülkenin lideriyle beraber gitmenin keyfini ve hazzını yaşadık" dedi.

ABD ile serbest ticaret anlaşması konusunda adımlar atıldı

Amerika ve Avrupa dünya ticaretini, dünya milli gelirinin %40’ına sahip. Yaklaşık 33 trilyon dolarlık bir ekonomi. Bu iki ülkenin toplam ihracatı 7,2 trilyon dolar. Böyle iki ülkenin bir araya gelip serbest ticaret anlaşması yaptığı yerde Türkiye böyle bir tarafın içinde olmazsa ABD ile aynı anda bu anlaşmayı yapamazsa Türkiye bu işe 1-0 mağlup başlayacaktır. Sayın Başbakanımız zaten Obama’ya mektup yazmıştı. Sayın başbakanımızın yüksek düzeyli bir çalışma grubu kurulma teklifine Sayın Obama’da yüksek düzeyli bir çalışma komisyonu kurulmasını önerdiler. Bu bizim istediğiz bir şeydi. Türkiye tarafından benim bakanlığım, ABD tarafından Amerika Ticaret Temsilciliği dediğimiz kuruluşa beraber çok kısa sürede bu komisyonu oluşturacağız.

Irak ticarette partnerimiz

Irak şu anda bizim en iyi ticaret yaptığımız ülkelerden bir tanesi. Resmi kayıtlarımızda ihracatta Almanya 1. sıradadır. Hemen arkasından Irak geliyor. Irak ile ihracatımız yaklaşık 12,5 milyar dolar seviyesinde. Irak’ta çok önemli yatırımlar da var, müteahhit hizmetlerimiz var. Sınır ticareti ile de birlikte, bavulu v.s de katarsak resmi de Irak ikinci sırada olmakla beraber, ırak şu anda bizim 1. ticaret partnerimiz. Aramızda Çok önemli bir denge var. Kuzey Irak’ta kurulan yabancı şirketlerden %50’si Türk şirketleridir. Kuzey Irak’a gittiğinizde mutlaka görürsünüz, halk Türkiye mallarını tercih eder. Bu anlamda ırak bizim şu anda bizim önemli bir pazarımız. Ayrıca Irak sürekliliği olan bir pazarımız.