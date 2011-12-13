-Çağlayan Cenevre'ye gidiyor ANKARA (A.A) - 13.12.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) VIII. Bakanlar Konferansına katılmak üzere yarın Cenevre'ye gidecek. Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, DTÖ VIII. Bakanlar Konferansının 15-17 Aralık 2011 tarihlerinde Cenevre'de gerçekleştirileceği ve Ekonomi Bakanı Çağlayan'ın konferans kapsamında DTÖ Genel Direktörü Pascal Lamy ile görüşeceği belirtildi. Bakanlar Konferansı esnasında ayrıca, Türkiye'nin dış ticaretinde önem ve potansiyel arz eden bazı ülke bakanlarıyla da görüşmeler yapılacağı ifade edilen açıklamada, Bakan Çağlayan'ın Danimarka, Malezya ve Singapurlu bakanlar ile biraraya geleceği bildirildi. Görüşmelerde DTÖ'nün çok taraflı ticaret sistemi açısından taşıdığı önemin teyit edilerek, Doha Kalkınma Turu müzakerelerinin hızlandırılmasına ilişkin fikirlerin yanı sıra, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin ele alınacağı vurgulandı. Singapur ile Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri hususunun da değerlendirileceğine işaret edilen açıklamada, Bakan Çağlayan ile Zambiya Ticaret ve Sanayi Bakanı Robert K. Sichinga'nın ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması''nı imzalayacağı belirtildi.