Çağlayan: Babam 'ODTÜ'yü sil komünist olursun' dedi, gitmedim

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, “İlk tercihlerim ODTÜ mühendislik bölümleriydi. Babam ODTÜ’leri sil komünist olursun dedi, Ama ODTÜ’de okumamak içimde ukdedir" dedi.
Çağlayan TOBB ETU Üniversitesi ögrencileri ile sohbetinde üniversite tercihi ile ilgili anısını paylaştı.
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, TOBB ETU öğrencileri ile "Rol modelim-İş'te Adamım" toplantısının konuğu oldu.
Öğrencilerle gençlik anılarını paylaşan Çağlayan, “İlk tercihlerim ODTÜ mühendislik bölümleriydi. Babam ODTÜ’leri sil komünist olursun dedi, Ama ODTÜ’de okumamak içimde ukdedir" dedi.
Çağlayan, Türkiye'nin Nisan'da 2012 büyüme rakamları açıklandığında yaklaşık 800 milyar dolar milli gelire ulaştığının görüleceğini belirtti.