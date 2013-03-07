Çağlayan: Babam 'ODTÜ'yü sil komünist olursun' dedi, gitmedim

Erkeklerle kızlar birlikte oturuyor diye Boğaziçi Üniversitesi'ne gitmemiş!

Binali Yıldırım'ın Boğaziçi Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında söylediği sözler Facebook ve Twitter'da en çok konuşulan konulardan biri oldu