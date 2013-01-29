Erkeklerle kızlar birlikte oturuyor diye Boğaziçi Üniversitesi'ne gitmemiş!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın üniversite sınavının ardından tercihler için arada kaldığını belirterek, "Boğaziçi Üniversitesi'ni ziyaret ettim. Bir baktım farklı bir dünya. Değişik binalar, surlarla çevrilmiş alan. Sonra bahçesinde gençler kızlı, erkekli oturuyor. Ben çok şaşırdım. Burada yoldan çıkarım dedim" sözleri sosyal medyada günün konusu oldu.

Bakan Binali Yıldırım'ın İstanbul Teknik Üniversitesi’nin İzmir Balosu’nda Boğaziçi Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında söylediği sözler Facebook ve Twitter'da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Üniversite sınavına girip çıktıktan sonra tercihler konusunda arada kaldığını belirten Yıldırım, “Ya Boğaziçi Üniversitesi'ne ya da İstanbul Teknik Üniversitesi'ne girecektim. Önce Boğaziçi Üniversitesi'ni ziyaret ettim. Bir baktım farklı bir dünya. Değişik binalar, surlarla çevrilmiş alan. Sonra bahçesinde gençler kızlı, erkekli oturuyor. Ben çok şaşırdım. Burada yoldan çıkarım dedim. Ondan sonra teknik üniversiteyi seçtim” diye konuşmuştu.

Yıldırım’ın bu sözleri sosyal medyada başta Boğaziçi Üniversitesi ve mezunları olmak üzere tepkilere neden oldu.

İşte Facebook ve Twitter’da yazılan o yorumlardan bazıları şöyle:

bence itüye de boun'a da hakaret (Ö. T.)

Sag eller havaya, Bogazici`nde yoldan cikanlar buraya? (F. Ü.)

işte biz boğaziçililer hep bu yüzden yoldan çıktık zaten... (S. T.)

(Bir üstteki yoruma cevaben) bogazici cimlerinde benim yanima oturup, yoldan cikmayaydin bakan olmustun simdi (A.C.Y.)

Ben de nasil yoldan ciktim diyordum :)) (E. S.)

bogazici o haliyle yoldan cikariyo ya, bi de bizi dusun, biz yeditepede tren yapiyoduk zaten.. (Ç.Ç.C.)

Kızlı erkekli mi oturuyorlarmış,tüü töbe de Binali,ders notu da paylaşıyordur bu yoldan çıkmışlar. (C.M.)

"Bahçesinde gençler kızlı erkekli oturuyor" Binali Yıldırım'ın Boğaziçi Üniversitesi için yaptığı MÜTHİŞ tespit (A.)

Binali Yildirim yoldan cikmamak icin Bogazici yerine ITU'ye gitmis. Herkes onu bekliyordu cunku Bogazicinde. (H.A.)

"Kızlı erkekli arka arkaya tivitler atılıyor. Yoldan çıkmamak için Twitter'a girmiyorum." - Binali Yıldırım (G.V.)

Binali Bey bahçesinde kız erkek bir arada oturuyor diye Boğaziçi'nde okumamış.Umarım o bahçeden bir duble yol geçirmez. (E.)

Binali Yıldırım, kız-erkek yanyana oturuluyo diye Boğaziçi yerine İTÜ'ye girmiş ama 2. yıl evlenmiş.. demek ki oturmasınlar sevişsinlermiş!. (M.Ç.)

Binali Yildirim Bogazici'nin kendisini yoldan cikaracagini dusunup İtu'ye gitmis. Keske hepsi boyle soylese de gelmeseler Bogazicine hahaha (R.)

Binali yildirim bogazicinin bahcesinde kizlari gorunce yoldan cikarim diye ''teknik universite'' secmis. Buna ne diyeceksiniz itululer? (S.)

Binali amca, Boğaziçi'nde dişili erkekli oturdum, vallahi haklıymışsın, az önce metrobüsle yoldan çıktım.. (T.Y.)