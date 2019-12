-Çağlayan: Aynısını Türkiye'de yapar MERSİN (A.A) - 30.09.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Suriye'nin Türkiye'den gerçekleştirdiği her türlü ürünün ithalatını durdurma kararı aldığı yönündeki haberlere ilişkin, ''Bu bana göre üzerinde düşünülmemiş, üzerinde iyi çalışılmamış, sonuçları iyi değerlendirilmemiş bir düşünce. Bu konuda eğer Türk mallarına bir engel getirilecek olursa, aynısını Türkiye de yapar'' dedi. Bakan Çağlayan, Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğince (ASCAME) bu yıl ilk kez düzenlenen ''1. Akdeniz Sanayi Yatırımları Zirvesi''nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bazı gazetelerde Suriye'nin Türkiye'den gerçekleştirdiği her türlü ürün ithalatının durdurma kararı aldığı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Çağlayan, konuyu takip ettiklerini belirterek, şöyle devam etti: ''Suriye ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması var. Suriye ile yapmış olduğumuz ticaretimiz belli hukuki kurallara bağlı. Bu karar, tabii ki dışa açık bir politika izleyen, dışa açık bir ekonomi izleyen bir ülkenin alacağı en son karar bile olmaz. Bu alınan karar Türkiye'ye ve diğer ülkeleri etkilemekten öte asıl Suriye ekonomisini çok daha fazla etkileyecektir.'' Suriye'nin bu yanlıştan bir an önce dönmesini ümit ettiğini belirten Bakan Çağlayan, dünya üzerinde bugün kapılarını diğer ülkelere kapatan hiç bir ülke olmadığını, kapısını kapatan bir ülkenin bütün kapılarının kapanacağını kaydetti. ''Dünya üzerinde hiç bir ülke yok ki hiç ithalat yapmadan kendi ürettiği ile geçinsin, kendi ürettiği ile ekonomisini gerçekleştirsin'' diye Çağlayan, şöyle konuştu: ''Ben ümit ediyorum ki, bu yanlış uygulamadan çok çabuk vazgeçerler. Yoksa bunu bir ekonomik yaptırıma dönüştürme gibi bir çaba içine girerlerse, tabii kimsenin de eli boş değil. Yani bu konuda bir yaptırımın karşı bir yaptırım etkisi olabilir. Ama, umut ediyorum ki, böyle bir hata yapmaktan vazgeçecekler.'' Alınmış olan bu siyasi kararın ekonomik bazda Suriye nezdinde nüfusunun yüzde 95'inde kabul görmeyeceğini anlatan Çağlayan, ''Bu konuda Suriye'nin birçok kesiminin ciddi bir infial içinde olduğunu görüyorum. Suriye'nin demokrasisi bu şekilde düzelmez. Dışa kapanarak, ticareti engelleyerek demokrasi kazanmak mümkün değil'' dedi. Bu kararda en büyük ekonomik zararı Suriye'nin göreceğini dile getiren Çağlayan, şöyle konuştu: ''Çünkü Suriye, Türkiye'ye ciddi manada ihracat yapan bir ülke. Biz, Suriye'den Türkiye'ye gelen yaklaşık yılda 700-800 milyon dolarlık Suriye ihracatına bir engel koymuyoruz. Ama, tekrar söylüyorum; yapılan her şeyin bedeli misliyle olur. Bu konuda eğer Türk mallarına bir engel getirilecek olursa, aynısını Türkiye de yapar. Böyle bir kararla Suriye, hem serbest ticaret anlaşması kurallarını ihlal eder, hem centilmenliği ihlal eder. 300 milyar dolar dış ticareti olan bir Türkiye için bunlar çok fazla bir şey ifade etmez. Ama, dış ticareti son derece sığ olan Suriyelilerin yapmış olduğu ihracata herhangi bir şekilde bizim getireceğimiz karşı bedeller, Suriye ekonomisini allak bullak eder.'' -İhracat rakamları- Çağlayan, Ağustos ayı ihracat rakamları ile ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetti: ''Bir aksilik olmazsa bu yıl ihracatta Cumhuriyet tarihinin yeni bir rekorunu yaşayacağız. Ayrıca Mersin başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinin ihracat kapasitesinin arttığını görmek de gerçekten bize mutluluk veriyor. Özellikle Mersin bazında. Mersin'in şu andaki dış ticaretten almış olduğu pay, gerçek performansının çok altındadır. Ama, Türkiye bazında baktığınız zaman 88 yıllık Cumhuriyet tarihinde, ihracatta 2008'deki rekor rakamı geçip yeni bir rekoru oluşturacağımız ve 500 milyar dolarlık 2023 hedefimize yaklaşacağımız bir yolda emin, kararlı adımlarla yürüyoruz.''