Çağlayan Adliyesi'ndeki su makinelerinin Ramazan sebebiyle boşaltıldığı iddia edildi

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde bulunan su makinelerinin Ramazan nedeniyle boşaltıldığı iddia edildi. Avukat Burak Mengü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul cumhuriyet başsavcılığı ramazan dolayısı ile çağlayan adliyesindeki su makinelerinde bulunan suları toplatmış sağolsun" duyurusu yaptı.

Su makinelerinin içerisinin boş olduğu fotoğrafı da paylaşan avukat Mengü, "Görüntülü delille ispat. Allahtan baro odalarında var aradaki makinalarda kalkmış" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Burak Mengü'nün iddialarına dair bir açıklama yapmadı.