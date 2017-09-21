Çağlayan Adliyesi'nde Sarallar ve Şahinler çatıştı; 2 yaralı, 20 gözaltı

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde Sarallar ve Şahinler olarak bilinen, organize suç örgütü oldukları iddiasıyla yargılanan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. İki kişinin yaralandığı çatışmaya polis havaya ateş açarak müdahale etti. Yirmi kişi gözaltına alındı.

Çatışmaya ilişkin olarak savcılığın geniş çaplı soruşturma başlattığı bildirildi. CNN Türk canlı yayınında, çatışmanın ortasında kalan bir çocuğun kafa travması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Yeniden silah sesleri

Gözaltı işlemlerinin ardından adliye çevresinde yeniden silah sesleri duyulmaya başlandı. Gürsel Mahallesi'ne doğru geçen polisin, burada gruplara müdahale ettiği öğrenildi.

Avukat Aslı Kazan, çatışmaya ilişkin olarak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Adliye saraylarında mafya hesaplaşması, yargının bittiğinin göstergesidir" ifadesini kullandı.

Sarallar ve Şahinler arasındaki husumet neye dayanıyor?

15 Eylül'de de iki suç örgütü üyeleri adliye koridorlarında kavga etmişlerdi. Kardeşinin ölümünden Burhanettin Saral'ı sorumlu tutan Sedat Şahin "Madem dışarıda yüzyüze hesaplaşamadık, burada hesaplaşacağız" demişti.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Sedat Şahin ve Burhanettin Saral arasındaki husumet nedeniyle geçmişte kanlı hesaplaşmaların yaşandığı, 19 Mayıs 2016 günü Sedat Şahin'in villasında öldürülmeye teşebbüs edilmesi ve saldırıda Şahin'in kayınvalidesi Gülçin E.'nin vurulmasıyla, iki grup arasındaki husumetin yeniden başladığı belirtildi.

İddianamede, 6 Haziran 2016 tarihinde Kağıthane'de İbrahim Akyıldız, 9 Ağustos 2016 tarihinde Abbas Ata ve 30 Kasım 2016'da ise Yakup Çelik'in, Sedat Şahin grubu tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü.

İddianamede, Sedat Şahin, Mehmet Şahin, Emrah Topal, Oktay Öztürk (Sadettin oğlu) ve Serkan Şahin'in suç örgütü yöneticisi oldukları ve 3 kişinin öldürülmesinden sorumlu oldukları gerekçesiyle haklarında, 3'er kez müebbet hapis cezası istendi.

Burhanettin Saral'a müebbet istemi

İddianamede, tutuklu sanık Burhanettin Saral ile firari sanıklar Barış Saral ve İlyas Saral'ın suç örgütü yöneticisi olduğu ve örgütün tüm eylemlerinden sorumlu olduğu gerekçesiyle, Sedat Şahin'in Beykoz'daki villasında Şahin'i ve kayınvalidesini öldürmeye teşebbüs suçundan 26 yıldan 40 yıla, bir kişinin öldürülmesi suçundan ise müebbet hapis cezası isteniyor.