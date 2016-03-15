Çağlayan Adliyesi'nde ifade veren akademisyenlere meslektaşlarından destek

Güneydoğu'daki olaylarla ilgili olarak "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza attıkları için üniversiteden atılan üç akademisyenin İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülen davasına meslektaşlarından destek geldi. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Esra Mungan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Kıvanç Ersoy ve Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Muzaffer Kaya ifade vermek için geldikleri Çağlayan Adliyesi'nde meslektaşlarınca yalnız bırakılmadı.

Radikal'de yer alan habere göre, Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim üyesi Meral Camcı yurtdışında olduğu için hakkındaki gözaltı kararı uygulanamadı. Bildiriye imza atan ve İstanbul'da ikamet eden toplam 733 akademisyenin geçtiğimiz hafta başından itibaren ifadelerinin alınmasına başlanmıştı.