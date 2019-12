Çağlayan: ABD'de eyaletler bazında çalışacağız

T24 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, ABD'de eyaletler bazında çalışma sistemi oluşturacaklarını belirterek; California, Teksas, New York, Georgia, Florida ve Illinois için çok önemli eylem planı hazırladıklarını ve bu eyaletlerde çalışacakları alanları belirlediklerini söyledi.



Çağlayan, ABD'deki düşünce kuruluşu CSIS'te verdiği konferansta, Türkiye ve ABD'nin ticari alandaki işbirliğinin yeterli düzeyde olmadığını kaydetti. Gittiği birçok ülkede kendisine ABD ile ticaretin sorulduğunu ve rakamları söylemekten "utandığını" belirten Çağlayan, "Bizim ABD'ye ihracatımız 3,2 milyar dolar demek gerçekten ağrıma gidiyor. ABD'den ithalatımızın da yaklaşık 8 milyar dolar. Yani toplam 11-12 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz var ama Türkiye aleyhine iki katı ticaret açığı var" dedi.



Türkiye'nin ihracatının 2002-2008 yılları arasında 4 kat artmasına rağmen, aynı dönemde ABD ile ihracatın süratle azaldığını ifade eden Çağlayan, bunun Türk ihracatçısının başarısızlığından kaynaklanmadığını dile getirerek, "Bu, ABD'ye daha fazla mal satabilme kapasitesinin önüne konulan bazı engellerin ortaya çıkarmış olduğu bir sonuç. Bunun yanı sıra ikili ekonomik işbirliğimizde Türkiye'den gelen her türlü talep ve isteğe rağmen, firmalarımızın bir araya gelememesi ve bu konudaki eksikliktir" diye konuştu.





"Dehşete düştük"



ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin Mart ayında, "kendi üzerine vazife olmayan sözde 'soykırım' iddiasını tartışmasını hayret, ibret ve üzüntüyle izlediklerini" hatırlatan Çağlayan, şunları söyledi:



"Komite o kadar mahir ve usta insanlardan oluşmuş ki, oturdular, tarihçilerin çözmesi gereken konuda kendileri karar almaya kalktılar. Hepimizin izlemiş olduğu, resmen tiyatro sahnesinde olduğu gibi sağdan soldan rica ederek, zorla birtakım insanları getirerek bir oy farkla sonuca gittiler. Bu bizi hem üzdü, hem de dehşete düşürdü. Bu ister istemez bizim tüm işlerimize yansıdı."



Zafer Çağlayan, ABD Başkanı Barack Obama'nın 24 Nisan'daki açıklamasının da Türkiye'yi tatmin etmekten uzak olduğunu ifade etti.





Eyalet bazlı çalışılacak



Türkiye'nin de ABD kıtasında daha farklı modellerle çalışması gerektiğini dile getiren Çağlayan, bazı eyaletlerin dünyanın en büyük ekonomileri arasında bulunduğunu, bu nedenle çalışma sistemlerini artık eyaletler bazında oluşturmaya başladıklarını kaydetti.



Sadece California'nın ithalatının Türkiye'nin toplam ithalatının 2 katına eşit olduğunu, Türkiye'nin bu eyalete ihtilacının ise 59 milyon dolarla sınırlı kaldığına dikkati çeken Çağlayan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Diğer taraftan New York 211 milyar dolar toplam ithalatı olan bir eyalet ama Türkiye'nin bu eyalete ihracatı 258 milyon dolar. Teksas 254 milyar dolar toplam ithalat yapıyor. Bizim oraya ihracatımız sadece 191 milyon dolar. Bu çerçevede çalışma eksenimizi değiştirdik. California, Teksas, New York, Georgia, Florida ve Illinois olmak üzere 6 eyalette çok önemli eylem planı hazırladık. Bu da bizim stratejik işbirliği çerçevesi içinde çalışacağımız bir konu."