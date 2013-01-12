Çağlayan: 2013'e rekorla başladık

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, müteahhitlik sektörünün 2013 yılına rekorla başladığını belirtti. Çağlayan, sektörün yılın ilk iki haftasında Türkmenistan, Kazakistan ve Gürcistan'da 2.9 milyar dolar değerinde proje üstlendiğini söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, dünyanın en büyük müteahhitlik firmalarının yer aldığı 225 firma sıralamasında 33 firmayla ikinci sırada yer alan Türk müteahhitlik sektörünün, 2013 yılına ''vites yükselterek'' rekorla başladığını belirtti.

Sektörün, bu yılın ilk iki haftasında Türkmenistan, Kazakistan ve Gürcistan'da 2.9 milyar dolar değerinde proje üstlendiğini vurgulayan Çağlayan, şunları söyledi:

"Türk müteahhitlik sektörünün gözde ülkelerinden olan Türkmenistan'da müteahhitlik sektörümüz her geçen gün başarılarına yeni başarılar eklemekte, başarılarını perçinlemektedir. Müteahhitlik sektörümüz Türkmenistan'daki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Polimeks firması 2013 yılının ilk günlerinde 2 milyar 253 milyon dolar değerindeki Türkmenistan Aşkabat Havalimanı Projesi'ni üstlendi. Bu rakam, bir Türk firmasının Türkmenistan'da tek kalemde üstlendiği en büyük proje bedelidir ve bu ülkede üstlenilen katma değeri en yoğun projelerden biridir.

2012 yılında 4.9 milyar dolarla en fazla proje üstlenilen ülke olan Türkmenistan, 2013 yılında da başlıca pazarlarımızdan bir tanesi olacaktır. Türk müteahhitlerince bugüne kadar Türkmenistan'da üstlenilen projelerin toplam tutarı 31 milyar doları aştı. Türkmenistan, Rusya Federasyonu'nundan sonra Türk müteahhitlik sektörünün en fazla proje üstlendiği 2'inci ülke konumundadır."



'Libya'dan umutluyuz'



Bugüne kadar dünyada 241 milyar 300 milyon dolar değerinde proje üstlenen Türk müteahhitlik sektörünün 2013 yılında da rekorlara imza attacağına inandığını belirten Bakan Çağlayan, "Müteahhitlik sektörümüzün ilk göz ağrısı olan Libya'da düzenin tam tesis edilmesiyle, bu ülkede ve dünyanın diğer ülkelerinde üstlenilecek projelerle birlikte 2013 yılında müteahhitlik sektörümüz, istihdam sağlayarak, inşaat sanayi ihracatımızı artırarak Türkiye ekonomisine döviz kazandırmaya devam edecektir" dedi.