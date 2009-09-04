Çağla'ya verdiği sözü tuttu

Üç ay içinde baba olmaya hazırlanan Emre Altuğ’un sinema filmi “Sizi Seviyorum”, 18 Eylül’de vizyona girecek.

Milliyet'in haberine göre, sevgilisini aldatan bir adamın başından geçen komik olayları anlatan filmin en ilginç yanı, Emre Altuğ’un kendisine eşlik eden 10 kadının hiçbiriyle öpüşmemesi... Daha önce Çağla Şıkel’e olan kıskançlığını “Sevişme Onlarla” şarkısında dile getiren Altuğ, böylece dediğini yapmış oldu. Altuğ, daha önceki röportajlarında, eşi Çağla Şıkel’in filmdeki rolünü şaka yollu da olsa kıskandığını dile getirmişti.