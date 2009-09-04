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Kültür-Sanat

Çağla'ya verdiği sözü tuttu

Emre Altuğ oynadığı sinema filminde kendisine eşlik eden 10 kadının hiçbiriyle öpüşmediği söylendi.

04 Eylül 2009 03:00

Üç ay içinde baba olmaya hazırlanan Emre Altuğ’un sinema filmi “Sizi Seviyorum”, 18 Eylül’de vizyona girecek.

Milliyet'in haberine göre, sevgilisini aldatan bir adamın başından geçen komik olayları anlatan filmin en ilginç yanı, Emre Altuğ’un kendisine eşlik eden 10 kadının hiçbiriyle öpüşmemesi... Daha önce Çağla Şıkel’e olan kıskançlığını “Sevişme Onlarla” şarkısında dile getiren Altuğ, böylece dediğini yapmış oldu. Altuğ, daha önceki röportajlarında, eşi Çağla Şıkel’in filmdeki rolünü şaka yollu da olsa kıskandığını dile getirmişti.

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