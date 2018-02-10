Çağlar Söyüncü'nün takımı Freiburg deplasmanda mağlup 

Ömer Toprak\'lı Borussia Dortmund galip

İSTANBUL,(DHA)

Almanya BundesLiga\'nın 22\'nci haftasında Çağlar Söyüncü\'nün formasını giydiği Freiburg, deplasmanda Honnover 96\'ya 2-1 mağlup oldu.

Çağlar Söyüncü ilk 11\'de başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken, takımının mağlubiyetine engel olamadı.

Ev sahibi ekibin gollerini 28\'inci dakikada Waldemar Anton ve 54\'üncü dakikada Felix Klaus atarken, konuk takımın tek golü 88\'inci dakikada Manuel Guide\'den geldi.

BORUSSİA DORTMUND GALİP

Milli oyunculardan Ömer Toprak ve Nuri Şahin\'in formasını giydiği Borussia Dortmund ise sahasında Hamburg\'u 2-0 ile geçti. Signal Iduna Park\'ta oynanan karşılaşmada Sarı-Siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri 49\'uncu dakikada yeni transfer Michy Batshuayi ve 90\'ıncı dakikada Mario Götze kaydetti.

Ömer Toprak ilk 11\'de başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken, Nuri Şahin yedek çıktığı maçta forma şansı bulamadı.