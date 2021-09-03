Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak, A Milli Takım kadrosuna dahil oldu

Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak İspanya'da A Milli Takım kadrosuna dahil oldu.

Milli oyuncular Cebelitarık maçında forma giyebilecek. A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın Cebelitarık'la karşılaşacak.

İngiltere'nin Covid-19 kısıtlamaları kapsamında kırmızı liste uygulamasından dolayı Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak, milli takım kampına katılamamıştı.

Her iki oyuncu da İspanya'da A Milli Takım kadrosuna dahil oldu. Güneş'in görev vermesi durumunda Çağlar ve Ozan, Cebelitarık maçında forma giyebilecek.