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Spor

Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de yılın 11'ine seçildi!

08 Eylül 2020 22:10

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA), Premier Lig'de yılın en iyi 11'ini seçti. Leicester City'de top koşturan milli futbolcu Çağlar Söyüncü de yılın takımında yer aldı.

Yılın oyuncusu Kevin De Bruyne olurken, en iyi genç oyuncu ödülünü ise Trent-Alexander Arnold aldı. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü de yılın takımında yer aldı.

Premier Lig'de Yılın En İyi 11'i: Nick Pope, Trent Alexander-Arnold, ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Kevin De Bruyne, David Silva, Sadio Mane, Pierre-Emerick Aubameyang, Jamie Vardy

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