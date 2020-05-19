Çağlar Söyüncü'nün menajeri konuştu: Barcelona takip ediyor, PSG de sürpriz yapabilir

Leicester City'de sergilediği performansla transferin gözdesi haline gelen Çağlar Söyüncü'ye, Barcelona'nın talip olduğu ileri sürüldü.

İspanyol medyası, Katalan ekibi Başkanı Bartomeu'nun bu transferde ısrarcı olduğunu ve Gerard Pique'nin boşluğunu dolduracak stoperin Çağlar Söyüncü olarak belirlendiğini açıklamıştı.

Milli yıldızın menajeri Mustafa Doğru, Barcelona'nın Çağlar Söyüncü'ye olan ilgisini doğruladı. İspanya'nın önde gelen spor gazetesi AS'a konuşan Mustafa Doğru, Katalan ekibinin Çağlar'ı Altınordu döneminden beri takip ettiğini açıkladı ve ''Barcelona, Çağlar'ı Altınordu'dayken de transfer etmek istemişti. Onlarla görüşmüştük fakat Çağlar'ın sürekli ilk 11'de oynayacağı bir kulüp olmasını daha doğru bulmuştuk. Çünkü, bu şekilde daha iyi gelişecekti ve bu nedenden ötürü Freiburg'un teklifini kabul ettik.'' ifadelerini kullandı.

87 milyon Euro'ya Manchester United'a giden Harry Maguire'ın yerini dolduran Çağlar, sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.

"PSG bir sürpriz yapabilir"

Çağlar'ın şu an alabilecek takım sayısının az olduğunun altını çizen Doğru, ''Bence şu an Çağlar Söyüncü'yü alabilecek takım sayısı çok az. Premier Lig'de sadece Liverpool'un maddi gücü Çağlar'ı almaya yetebilir. Ayrıca, Fransa'dan da PSG bir sürpriz yapabilir." diye konuştu.

Bonservisi 55 milyon Euro

Premier Lig'in tamamlanmamasına rağmen yılın en iyi 11'ini belirleyen İngiltere'nin en köklü medya organlarından BBC, kadroda Çağlar Söyüncü'ye de yer vermişti.



Bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkan ve Manchester City ile Liverpool'un da transfer listesinde yer alan Çağlar için Leicester'ın 55 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği gelen haberler arasında.