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Spor

Çağlar Söyüncü: "Ayağımıza gelen fırsatı teptik"

"Protesto olabilir, taraftarlara hak veriyorum" "Herkes olayın farkında" A Milli Takım'ın İzlanda'ya 3-0 mağlup olarak 2018 Dünya Kupası'nda yer alma şansını yitirmesinin ardından genç oyuncu Çağlar Söyüncü, basın mensuplarının karşısına çıktı

07 Ekim 2017 04:01

\"Protesto olabilir, taraftarlara hak veriyorum\"

\"Herkes olayın farkında\"

A Milli Takım\'ın İzlanda\'ya 3-0 mağlup olarak 2018 Dünya Kupası\'nda yer alma şansını yitirmesinin ardından genç oyuncu Çağlar Söyüncü, basın mensuplarının karşısına çıktı.
Türk halkından özür dileyerek sözlerine başlayan Çağlar, \"Ayağımıza gelen fırsatı teptik. Hırvatistan berabere kaldı. Bugün kazansak lider çıkabilirdik. Hatalarımızdan ders çıkarıp yolumuza devam edeceğiz. Olmadı diyelim\" dedi.
\"PROTESTO OLABİLİR, TARAFTARLARA HAK VERİYORUM\"
Eskişehir halkına çok teşekkür ettiğini söyleyen genç oyuncu, \"Bizi tüm maçlarda desteklediler. Protesto olabilir, kötü bir sonuç. Evimizde 3-0 yeniliyoruz, yensek Dünya Kupası\'na gideceğiz. Onlara hak veriyorum\" diye konuştu.
Yabancı sınırlaması hakkında gelen bir soruya yanıt veren Çağlar Söyüncü, \"Ben yabancı kuralı hakkında yorum yapmak istemiyorum. Çok genç bir oyuncuyum, Süper Lig tecrübem yok. Burada oynayanların bu konuyu tartışması daha doğru olur\" ifadelerini kullandı.
\"HERKES OLAYIN FARKINDA\"
Son olarak maç hakkında yorum yapan ve maç sonunda soyunma odasındaki havayı değerlendiren Çağlar, \"Bugün iyi başladık. Ama talihsiz iki gol yedik arka arkaya. Bu bizi olumsuz etkiledi. Herkes olayın farkında. Hayırlısı böyleymiş. Emre ağabey, Arda ağabey ve diğer ağabeylerimizden hiçbir olumsuz tepki olmadı bize karşı\" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Çağlar Söyüncü açıklamalar
-Takımın stadı terk etmesinden detaylar
-Genel detaylar

Sercan SAPANATAN / ESKİŞEHİR, (DHA) 

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