Çağlar kızardı, Freiburg kaybetti

Stuttgart - Freiburg: 3-0

İSTANBUL, (DHA)

Almanya Bundesliga mücadelesinde milli oyuncu Çağlar Söyüncü\'nün formasını giydiği Freiburg, Stuttgart\'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu.

Genç oyuncu Çağlar Söyüncü, maçın 12\'nci dakikasında durum 0-0 iken direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Milli stoperin takımını 10 kişi bırakmasının ardından Stuttgart, 38\'de Ginczek, 45\'te Pavard ve 82\'de Terodde\'nin kaydettiği goller ile sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu mücadelenin ardından Freiburg 10 maç sonunda 8 puanda kalırken, Stuttgart 13 puana yükseldi.