Çağlar Ertuğrul’un göndermesine ilişkin Tamer Karadağlı’dan açıklama: Espri yapmış çocukcağız

“Bu arada benim trollüklerimi bilen bilir, Tamer Abi’yi de çok severim ve sayarım. Onun işleriyle büyüdük ama iki espri yapamayacaksak yaşamayalım! Komik bulmazsınız o ayrı ama bir laf için kimilerinin çirkin ithamları çok alakasız.”

Yaşananların ardından Karadağlı'dan ilk açıklama geldi. Sabah'ta yer alan habere göre Karadağlı konuya ilişkin şunları söyledi: "Genç kardeşlerimize karşı daha fazla toleranslı olmamız gerekiyor" "Espri yapmış çocukcağız. Ben çok büyütmüyorum. Bir alınganlık sözkonusu değil. Bizler onların meslek büyükleriyiz. Onlardan daha tecrübeli ağabeyleriyiz. En ufak bir davranışlarında onlara tepki gösteremeyiz. Genç kardeşlerimize karşı daha fazla toleranslı olmamız gerekiyor. Bir sorun görmüyorum."